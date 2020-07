Bianca de la Puterea Dragostei nu-l poate da uitării pe Livian. Ce declarație de dragoste i-a făcut

Bianca și Livian au trăit o frumoasă poveste de dragoste în casa „Puterea Dragostei” de la Kanal D, dar au ales să meargă pe drumuri separate. În ciuda separării cei doi concurenți păstrează legătură la telefon și pe rețelele de socializare, unde frumoasa brunetă nu ezită să-și exprime dragostea.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Tânăra care a câștigat primul sezon al show-ului matrimonial speră la o împăcare cu fostul iubit căruia îi face frecvent declarații siropoase. Cei doi nu mai formează un cuplu de câteva luni, dar asta nu o împiedică pe frumoasa brunetă să-și exprime sentimentele pe care le are în continuare pentru Livian.

Recent, Bianca Comănici a postat pe o rețea de socializare o imagine în care apare alături de Livian, mesajul care însoțește fotografia fiind „Te iubesc!”. Fanii se întreabă care este motivul real pentru care concurentul refuză să mai dea o șansă relației cu bruneta, mai ales că se vede cu ochiul liber că se iubesc.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Bianca Comănici, declarație de dragoste pentru Livian de la Puterea Dragostei

Frumoasa concurentă a crezut enorm în relația pe care a avut-o cu Livian, motiv pentru care nu de puține ori a mărturisit că acesta are câte femei vrea, dar o alege pe ea. Au existat însă și episoade în care bărbatul i-a dat altei femei atenție, Bianca fiind extrem de geloasă.

Concurenții au luat decizia de a merge pe drumuri separate, dar au rămas foarte buni prieteni. Așadar, nu este exclus ca celebrul cuplu de la „Puterea Dragostei” să mai dea o șansă poveștii lor de iubire, dar asta rămâne de văzut. Cine știe, poate în finala de pe 26 iulie revin la gânduri mai bune.

ADVERTISEMENT

Cât despre natura relației și cât de bine se înțeleg în clipa de față, Bianca a ținut să transmită că distanța îi desparte, Livian fiind în Cluj, iar ea în Capitală. Bruneta nu știe când s-ar putea întoarce acesta la București pentru că Livian nu vrea să-i ofere un răspuns.

Frumoasa brunetă, dezvăluiri despre relația cu Livian

„Eu sunt în București, el la Cluj. Mr. Livian are treabă în Cluj. Eu am avut destul de multe treburi în ultimul timp. Nu trebuie să ne luăm după story-uri, el îmi spune mereu că e lângă mine. Vorbesc cu Livian în aceste zile, am vorbit în fiecare zi, vorbim și la telefon.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

L-am întrebat când vine la București, dar nu mi se dă niciun răspuns. Nu vrea să-mi spună când vine, oricum o să vină pentru că pe 26 iulie trebuie să filmăm finala. Vrea să mă ia prin surprindere, ce vrea să facă nu știu.

El are impresia că mă prinde cu vreunu pe aici, cred eu. Din păcate pentru el, eu sunt prea liniștită, cumințică și îmi văd de treaba mea”, a mărturisit Bianca pentru wowbiz.ro.

ADVERTISEMENT