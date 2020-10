Bianca Drăgușanu a dezvăluit ce vicii are. Blondina investește enorm în frumusețe

Bianca Drăgușanu a depus eforturi considerabile pentru a arăta impecabil din cap până în picioare, recent mărturisind care sunt lucrurile care îi creează dependență. Frumoasa blondină a dezvăluit pe o rețea de socializare care sunt viciile la care nu poate renunța nicio secundă.

Fosta asistentă a lui Dan Capatos i-a luat pe toți prin surprindere când a mărturisit că nu bea, nu fumează și nu consumă alte substanțe interzise, însă ca orice femeie care se respectă are viciile sale. Mai exact, vedeta a declarat că are o mică pasiune pentru pantofi, dar și o altă dependență.

Iubita omului de afaceri din Mediaș, Alex Bodi, susține că se bucură din plin de toate tratamentele de îngrijire și întreținere pe care le face destul de des. Așadar, Bianca Drăgușanu a precizat că este dependentă de frumusețe, motiv pentru care nu poate sta prea departe de saloane.

Bianca Drăgușanu, dependentă de… frumusețe. La ce viciu nu poate renunța

„Eu nu am vicii, nu beau, nu fumez, nu consum substanțe. În schimb, consider că eu cumpăr prea mulți pantofi și eu sunt dependentă de Doina și de salonul acesta.

Ce mi se întâmplă aici mie, la unghii, la păr, la ten creează dependență”, a mărturisit Bianca Drăgușanu în timp ce se afla într-un salon de înfrumusețare din București.

Vedeta a recurs de-a lungul timpului la numeroase operații estetice, lucru pe care nu l-a ascuns niciodată. Fosta prezentatoare TV își dorește o imagine de nota 10, motiv pentru care petrece ore bune în sala de fitness, dar și în saloanele de înfrumusețare.

Frumoasa blondină a început transformările la scurt timp după ce a apărut în emisiunea „Din dragoste” reușind să slăbească câteva kilograme bune. Ulterior, Bianca Drăgușanu și-a pus silicoane, acid hialuronic în buze și fațete dentare, costurile intervențiilor depășind peste 12.000 de euro.

„Nu am lentile de contact, sunt ochii mei naturali. Acum nu port gene false, deși le mai folosesc câteodată. Mă costă 30 de lei. Le mulțumesc părinților mei pentru acești ochi. Extensiile pe care le folosesc sunt din păr natural și costă 300 de euro.

Buzele sunt injectate, am acid hialuronic băgat de 2 ori, adică 600 de euro. Nu am rinoplastie, este nasul meu, care arată altfel de când am slăbit cele 35 de kg.

Dinții nu i-am schimbat, am fațete pentru că am vrut dinți foarte albi. Am dat pe ele 10.000 de euro. Este vorba despre igienă și sănătate. Asta e tot ce am la nivelul feței, pomeții și bărbia sunt intacte. Sânii i-am operat o singură dată, am dat 2.500 de euro pe ei.

Nu am mai făcut alte îmbunătățiri. Atunci nu aveam bani și m-am târguit ca pentru un sac de cartofi. I-am zis că am doar 2.000 de euro, slăbisem mult și am zis măcar una să mi-o facă”, mărturisea la un moment dat blondina, relatează ciao.ro.