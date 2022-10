Bianca Drăgușanu, acuzată că a păcălit o vedetă TikTok, pe Amarah: ”Unde-s banii, acolo e și ea”

Influencerița Amarah este supărată pe Bianca Drăgușanu, după ce în urmă cu câteva luni i-a promis că o ajută cu procedurile pentru schimbarea de sex!

Amarah, dezamăgită de Bianca Drăgușanu: „E horror și trist ca o persoană să facă asta”

a mărturisit, în exclusivitate pentru FANATIK, că este dezamăgită de Bianca Drăgușanu, cu care s-ar fi văzut după ce i-a spus că îi caută doctori care să îi faciliteze transformarea la care visează de atâta timp.

ADVERTISEMENT

FANATIK a stat de vorbă cu amândouă și, ca de obicei, a aflat că adevărul este undeva la mijloc.

Amarah a acuzat-o pe Bianca de ”ghosting”, și anume, că i-a cam dat cu flit, mai pe înțelesul tuturor, după ce a zis că o ajută. Bianca susține cu totul altceva, ba chiar a explicat pe îndelete ce presupunea implantul mamar pe care Amarah voia să îl facă la o doctoriță din Cluj.

ADVERTISEMENT

„Ea a vrut să profite de pe urma mea. E foarte inteligentă. E foarte smart Bianca. Bianca Drăgușanu unde-s banii, acolo e și ea. M-am și întâlnit cu ea, la întâlnire mi-a zis că mă ajută, că îmi caută doctori. Apoi mi-a făcut ghosting. E horror și trist ca o persoană să facă asta. Cred că mi-a dat și unfollow”, și-a spus oful Amarah pentru FANATIK.

Promisiunea respectivă a fost făcută chiar în cadrul unui live pe TikTok, unde cele două au discutat despre problema pe care o are Amarah.

ADVERTISEMENT

Bianca Drăgușanu a clarificat tot: „M-am ținut de promisiune. Mie îmi e dragă în continuare”

În ciuda dezamăgirii pe care o simte Amarah față de Bianca, blondina ne-a mărturisit că îi este dragă în continuare timișoreanca și că ea, dimpotrivă, a făcut tot ce a putut pentru a o ajuta.

Drăgușanu a clarificat întreaga situație și i-a urat succes Amarahei, declarând că este convinsă că își va îndeplini visul, acela de a deveni femeie și din punct de vedere biologic.

ADVERTISEMENT

„Eu am vorbit cu fata asta acum jumătate de an. Am vorbit și cu un medic, doamna doctor mi-a zis că avea nevoie de o expertiză, de analize psihiatrice. Doctorița mi-a zis că că trebuie să vii cu rezultate pe care nu le iei ușor. I-am transmis toate astea, i-am zis că nu e chiar așa ușor să vrei să te operezi. Totuși, vorbim despre un implant mamar.

ADVERTISEMENT

Doctorița mea nu a vrut să se bage, că nu e o treabă tocmai ușoară. Totuși, este un băiat și e greu de făcut un implant mamar că nu are piele și țesut adipos suficient. I-am explicat lui Amarahei că îi trebuie toate aceste expertize de la specialiști, pentru că niciun doctor nu poate să opereze așa simplu. Dacă ea peste 5 ani se trezește și vrea să fie din nou băiat, de exemplu? Amarah mi-a zis că are toate recomandările de la doctorii din Germania, dar ele nu sunt valabile aici. Trebuie să le facă din nou în România.

Eu i-am promis că o ajut, dar ea trebuie să facă niște tratamente hormonale. Sunt un om de cuvânt și m-am implicat cât am putut. M-am ținut de promisiune. Îmi pare rău că e dezamăgită de mine. Mie îmi e dragă în continuare, dar gândiți-vă că nu puteam să mă ocup doar de ea. Am o afacere în spate, am un copil, am și eu viața mea. Sunt sigură că își va atinge țelul, pentru că e foarte ambițioasă”, a declarat în exclusivitate pentru FANATIK.