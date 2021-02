Bianca Drăgușanu, adevărul despre imaginile cu fața desfigurată. A fost bătută sau sunt de la o operație? 

Bianca Drăgușanu a spus adevărul despre imaginile în care apare cu fața desfigurată, care au început să circule pe rețelele de socializare în ultimele ore. Frumoasa blondină s-a arătat deranjată de această situație, însă a decis să pună punctul pe i.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Fosta asistentă TV a început să publice mai multe imagini în care a fost snopită în bătaie pe parcursul ultimei relații amoroase, prima poză de acest gen precizând că este făcută după o operație estetică care a fost suferită la nivelul pleoapelor.

Vedeta a ținut să mai adauge că fotografiile au fost realizate în urma unei operații de blefaroplastie, motiv pentru care ochii apar vineți și umflați. Bianca Drăgușanu a recunoscut că a fost bătută în ultimii ani, doar că pozele respective nu au legătură cu asta.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Bianca Drăgușanu, agresată din nou? Care e, de fapt, realitatea

Umflăturile și vânătăile de la nivelul feței se pot confunda foarte ușor cu o agresiune fizică, Bianca Drăgușanu ținând că adauge că nu înțelege motivul pentru care cineva ar da asemenea fotografii, în condițiile în care acestea au fost făcute în urmă cu un an.

„Poza care e în presă cu plasturii la ochi e în urma unei operații, pozele pe care vi le-am arătat pe Instagram sunt în urma unor violențe pentru care eu am depus și o plângere. Pentru pozele în care am fost snopită în bătaie am depus și o plângere penală.

ADVERTISEMENT

Cam asta am fost eu, cam asta sunt eu, și cam asta voi fi de azi înainte. Concluzia e că nu mă sperie pozele pe care le dați cu mine când am fost operată, prin metoda asta e un fel de șantaj…

Ăsta e trecutul meu, prezentul meu și de aici începe o altă poveste. Toți trădătorii să se spele cu pozele mele pe cap”, a pus Bianca Drăgușanu în mai multe filmulețe postate pe InstaStory.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Blondina a fost tot timpul a fost o persoană sinceră și asumată, dovadă că acum vorbește clar și răspicat despre suferința prin care a trecut pe parcursul relației cu omul de afaceri Alex Bodi, cu care a avut o poveste cu năbădăi timp de 2 ani.

Fosta prezentatoarea de la Kanal D presupune cine este persoana care „s-a vândut” pentru bani și a dat publicațiilor imaginile, mărturisind că de acum înainte o va face cunoscută. Vedeta se gândește la 3 oameni care au putea să facă acest lucru.

ADVERTISEMENT