În ultimii 9 ani, Bianca Drăgușanu s-a iubit cu patru bărbați. Primul pe listă a fost Victor Slav, cel în compania căruia a devenit și mama unei fetițe, urmat de milionarul Tristan Tate, de controversatul Alex Bodi și de fiul unui politician influent, Gabi Bădălău.

Bianca Drăgușanu nu și-a ascuns niciodată relațiile pe care le-a avut, iar discuțiile despre bărbații cu care s-a iubit, cu unii chiar căsătorindu-se, au ținut prima pagină a presei mondene ani la rândul.

Și, cu toate că cum este mult mai discretă cu privire la relațiile sale, decât în momentul în care devenea cunoscută în showbiz-ul românesc, Bianca Drăgușanu a vorbit, în exclusivitate pentru FANATIK, despre bărbații importanți din viața ultimilor săi ani.

De remarcat este însă faptul că, în 9 ani, Bianca Drăgușanu s-a afișat cu doar patru bărbați, cu toții având relații cât se serioase, de lungă durată.

Ce spune Bianca Drăgușanu despre Victor Slav

Căsătorită în septembrie 2013 pentru a divorța câteva luni mai târziu, în primăvara lui 2014, Bianca Drăgușanu și Victor Slav au avut, totuși, o relație cât se poate de serioasă, de lungă durată.

De altfel, chiar dacă divorțaseră, Bianca și Victor s-au împăcat, cei doi având împreună o fetiță, pe Sofia, iar acum diva vorbește cât se poate de frumos despre fostul prezentator TV.

”Victor și cu mine vorbim despre copil, el este și acum atent cu mine. Când am avut probleme cu Alex Bodi, el m-a sunat și m-a întrebat dacă este totul în regulă, ne-am sfătuit atunci”, a dezvăluit pentru FANATIK, Bianca Drăgușanu.

Mai mult, ne-a dezvăluit ea, a ținut legătura și cu mama lui Victor Slav, fosta ei soacră susținând-o moral în perioada în care se iubea cu Alex Bodi.

Bianca Drăgușanu: ”Tristan era prea… copil”

După despărțirea de Victor Slav, Bianca Drăgușanu a ajuns în brațele lui Tristan Tate, un om de afaceri de origine britanico-americană, cunoscut în showbiz pentru extravaganțele de milionar pe care le afișează, colecția de mașini de lux a acestuia și a fratelui său fiind în valoare de mai multe milioane de euro.

”Tristan era prea… copil. Nu era băiat rău, nu a fost niciodată violent cu mine și, totuși, era campion la kickboxing, dar nu era genul care să bată femei. Ne-am despărțit pentru că aveam interese diferite, dar el este un om cu suflet foarte bun”, a precizat, pentru FANATIK, Bianca Drăgușanu.

Bianca Drăgușanu l-a desființat pe Alex Bodi

Relația cu controversatul Alex Bodi pare să fie una dintre cele mai dificile din viața Biancăi Drăgușanu, acuzațiile de violență fiind suficient de multe deja, iar scandalurile din ultima vreme sunt epocale.

”Apar tot felul de imagini cu mine leșinată, dar uită să spună că eu leșinasem pentru că el m-a lovit. (…) Nu m-ar mira să aibă imagini din momentele noastre intime. (…) Tot timpul a știut, în relația noastă, cum să mă manipuleze. Când nu reușea să mă manipuleze, mă șantaja. Iar eu am cedat, pe atunci”, a spus, în exclusivitate penru FANATIK, Bianca Drăgușanu.

Mai mult, susține , gelozia lui Alex Bodi era proverbială, el lovind-o în repetate rânduri și pentru că ar fi postat fotografii mai senzuale pe conturile de socializare.

Bianca Drăgușanu: ”Pe Gabi îl iubesc”

În exclusivitate pentru FANATIK, Bianca Drăgușanu a spus, public, pentru prima oară, ce sentimente are pentru Gabi Bădălău, recunoscând că este îndrăgostită.

”Gabi este liniștea mea. Am avut probleme în cuplu, am fost și despărțiți vreo 48 de ore, dar acum suntem împreună. Îl iubesc și suntem împreună. (…) Au fost tensiuni din cauza fostului meu soț (Alex Bodi, n. red.). Dar am reușit să le depășim”, a spus Bianca Drăgușanu.

Bianca Drăgușanu, două căsnicii! Urmează a treia?

Căsătorită cu Victor Slav și cu Alex Bodi, de ambii divorțând, la notar, la doar câteva luni de la nuntă, una care se dorește a fi evenimentul anului în lumea mondenă românească.

”Momentan, el este încă căsătorit, trebuie să rezolve situația pe care o are el, nu putem vorbi despre nuntă”, a spus, pentru FANATIK, Bianca Drăgușanu.

Cu toate acestea, Bianca Drăgușanu nu a negat că va exista evenimentul și nici faptul că, alături de Gabi Bădălău, vrea să transforme evenimentul într-unul fastuos, desfșurat în două țări, România și Grecia.