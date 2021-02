Bianca Drăgușanu, făcută praf de menajera lui Alex Bodi. Ce acuzații îi aduce blondinei

Bianca Drăgușanu a fost făcută praf de menajera fostului partener de viață, Alex Bodi, care îi aduce acuzații grave frumoasei blondinei. Femeia susține că nu a văzut nicio bătaie primită de vedetă de la omul de afaceri din Mediaș.

Fosta prezentatoare de la Kanal D a fost aruncată în gura lupului prin declarațiile făcute de angajata afaceristului. Menajera lui Alex Bodi susține că nu a văzut nicio urmă de violență între cei doi îndrăgostiți, dar asta nu înseamnă că nu se certau.

Femeia a precizat că nu a ajutat-o niciodată pe Bianca Drăgușanu să evadeze din locuința din Tunari a omului de afaceri. De asemenea, menajera spune că și-a văzut de treabă, semn că nu a văzut bătăile primite de blondină de la Alex Bodi.

Bianca Drăgușanu, distrusă de menajera fostului iubit, Alex Bodi

Mai mult decât atât, menajera lui Alex Bodi vine cu acuzații dure la adresa Biancăi Drăgușanu, despre care spune că era extrem de geloasă și mereu pusă pe harță. Se pare că fosta asistentă TV avea perioade în care era recalcitrantă și se certa frecvent cu omul de afaceri.

„Realitatea e cu totul alta. Nu am ajutat-o nici să evadeze, nu am văzut bătăi. Eu nu am văzut-o să o bată. De față cu mine, nu. Ei au venit împreună și s-au auzit ceva discuții, dar nicidecum bătăi. Eu nu am văzut bătăi. Au venit împreună de undeva ei doi.

Nu știu dacă era o atmosferă tensionată, pentru că eu având treabă nu am stat să mă uit la ei. M-au salutat și mi-am văzut de treabă în continuare.

Nu m-am uitat să văd dacă are urme sau nu are Bianca, doar au auzit apoi discuții. Într-adevăr, am ieșit, am văzut că sunt discuții mai aprinse și mi-am văzut în continuare de treabă.

Nu știu în ce constau discuțiile. Ceartă ca între îndrăgostiți, asta era, gelozii… Acesta era motivul. Nu am auzit nicio palmă și niciun pumn.

Pe mine mă deranja contextul discuțiilor, că se discuta puțin mai aprins și mai vulgar. Amândoi… mai mult pe ea o auzeam. Bianca era destul de nervoasă și de recalcitrantă”, a mărturisit menajera lui Alex Bodi, la Xtra Nigt Show de la Antena Stars.

Femeia susține că i-au sărit în ochi niște zgârieturi pe care le avea omul de afaceri din Mediaș. Menajera lui Alex Bodi spune că Bianca Drăgușanu nu a fost ținută cu forța în casa din Tunari pentru că ușa locuinței a fost întotdeauna deschisă.

Pe de altă parte, frumoasa blondină susține cu totul altceva, motiv pentru care a depus o plângere penal pe numele fostului partener de viață. Vedeta a cerut ca femeia să meargă la detectorul de minciuni, precizând că are înregistrări în care menajera vorbește despre violența la care a fost supusă.