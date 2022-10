Bianca Drăgușanu îi dă dreptate Danei Budeanu. De cine s-a luat în mediul online: „Nu poți să-mi spui tu mie”

Bianca Drăgușanu a ajuns să îi dea dreptate Danei Budeanu, a cărei fană declarată este, de altfel! Vedeta a luat la rost o nutriționistă care oferă tot felul de sfaturi celor care vor să slăbească, o tipă destul de populară pe TikTok.

Bianca Drăgușanu, sătulă de ”amețitele” care dau sfaturi de slăbit

a răbufnit la adresa femeii care susține că se poate slăbi fără să renunți la alimentație. Bianca are o cu totul altă părere, una pe care a susținut-o printr-un text amplu publicat pe o rețea de socializare.

Totul a început de la o istorisire făcută de Drăgușanu acum o săptămână, în care o tânără îi cerea 14.000 de euro ca să slăbească, iar apoi mai multe nutriționiste au atacat-o pentru că ea a făcut foamea pentru a se menține în formă ori pentru a da jos kilogramele în plus.

Bianca a fost extrem de acidă și s-a legat de sfaturile respectivei nutriționiste, pomenind-o pe care a vorbit des despre „amețitele” din mediul online.

„Am spus că dacă vrei să slăbești ție cont de patru „S”. Da, dacă vrei să slăbești nu poți să-m spui tu mie, nutriționisto, că tu ai slăbit mâncând, că tot ți-e foame un pic. Nu poți să ai senzația de sațietate atunci când vrei să slăbești. By the way, nu vă mai luați după toate amețitele, așa cum spune Dana Budeanu al cărui fan sunt.

Din punctul meu de vedere, ceea ce a mers la mine a fost foamea. Foamea este gratis nu că trebuie neapărat să slăbești și să nu mănânci nimic. În momentul în care vrei să slăbești trebuie să ai un deficit caloric, nu? Și atunci când ai un deficit caloric normal că ți se face foame”, a scris Bianca Drăgușanu.

Vedeta nu se consideră un exemplu de urmat

Blondina a mai completat spunând că recunoaște că au fost perioade în care s-a înfometat, însă lumea nu trebuie să urmeze exemplul ei, căci fiecare organism are regulile sale.

Bianca a mai precizat că atunci când e stresată sau nervoasă nu mănâncă pentru că nu poate. A mai adăugat zicând că, în opinia ei, nimeni nu poate slăbi dacă mănâncă pe săturate.