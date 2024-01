Bianca Drăgușanu, mai asumată ca niciodată! Vedeta face praf divele care nu recunosc că-s operate! Ce zice de Gabi Bădălău

Bianca Drăgușanu a stat de vorbă, pe îndelete, cu FANATIK și a explicat ce se întâmplă în viața ei. Cu sinceritate, ea ne-a recunoscut că trece printr-o perioadă dificilă, în plan personal, din mai multe motive.

Bianca Drăgușanu, pe șleau, despre operații și divele care nu le recunosc

Bianca Drăgușanu este un personaj controversat. De multe ori contestată pentru numărul de operații estetice, vedeta este asumată. Și acuză ipocrizia unora care nu recunosc că au avut parte de intervenții chirurgicale. Iar acum, pentru FANATIK, vedeta a explicat ce intervenții a mai suportat.

”Sunt bine… Mă recuperez și eu, cum pot. Faptul că sunt umflată, sunt vânătă, dar trece. De la o zi la alta este spectaculoasă revenirea. Eu mi-am făcut un lifting… Dar când să îl fac, la 60 de ani, la ce mai îmi trebuie atunci?! Îl fac acum, cât sunt tânără. Arătam de 35, acum sunt de 25. Acum sunt în proces de update, ca la telefon (râde, n. red.).

Mă chinuiesc să dorm. După anestezia generală s-au modificat, un pic, lucrurile. Aștept să îmi revin la normal, dar văd că îmi ia o perioadă. Am stat în anestezie generală 10 ore, m-au tot bibilit. În fine, eu sunt curajoasă și asumată. Eu nu spun că mă dau cu cremă de gălbenele și d-astea. Niciodată… Sau să zic ca Loredana Groza că nu am liftinguri, operații estetice, nu am nicio intervenție, nu cunosc botoxul, nu beau, nu fumez, nu pierd nopțile, fac yoga…

Adică, în tinerețe era foarte bătrână… Dar să fim sinceri, majoritatea dintre noi, și dau și exemple: Adelina, eu, Loredana… în tinerețe eram bătrâne. Dar eu sunt sinceră, recunosc. Păi eu câștig bani din cum apăr, normal că mă fac… Dacă aș câștiga bani din ouă mi-aș face fermă. M-aș face găină (râde în hohote, n. red.). Dar care e situația? Eu recunosc. Unele zic că își fac rinoplastie că nu respiră bine… Băi, mă lași?! De aia le fac de trei ori…”, spune Bianca Drăgușanu.

Bianca Drăgușanu, proces total de transformare

că, acum, este într-un proces de transformare amplu. Și, spune ea pentru FANATIK, are de gând ca, până în martie, la ziua ei, să dezvăluie o altă Bianca. Una updatată, nu diferită neapărat. Apoi, cine știe, va mai face și alte intervenții.

”Sunt sinceră, eu mi-aș face și ce nu există. Nu acum, e adevărat, acum vreau să mă vindec. Mi-am topit și buzele… Am început procesul de transformare încă din luna decembrie. Mi-am scos și tatuajul de la sprâncene, liftingul. Mi-am ridicat mușchii feței, eu nu aveam probleme cu pielea.

Dar, pur și simplu, am considerat eu că se poate mai bine decât era. Oricum, luna ianuarie e luna operațiilor estetice. Am considerat că mă pot reface, lunile astea, ianuarie, februarie… Până la ziua mea mă refac… Eram țiplă și înainte, dar dacă se poate mai bine, de ce nu? Pentru următorii 15-20 de ani am rezolvat tot. O să încep remodelarea lor chiar azi. Le dau altă formă, le hidratez… Nu mă transform în altceva. Eu mă transform doar în mine”, a mai spus Bianca Drăgușanu.

În altă ordine de idei, cum cagula cu care a apărut în spațiul public a fost subiect de discuție, pentru FANATIK ea a lămurit și de unde a făcut rost de ea. ”De unde mi-am luat cagula? Mi-am făcut-o la atelier. E o cagulă mișto, ca cea a lui Kim Kardashian. Și decât să se uite omul șocat la mine că am vânătăi, să zică că am luat bătaie, mai bine se uită la o sexy ninja. Și zic sincer, am confirmarea că mă iubește lumea. Oamenii mă salută, cu cagulă, unii fac poze cu mine”, ne-a mai spus Bianca.

Bianca, probleme serioase în plan personal

Dacă ”update-ul” pe care și-l face Bianca merge bine, ea are alte probleme. În plan personal, ne-a recunoscut ea, lucrurile sunt departe de a merge așa cum și-ar dori. Iar asta, din două motive. În primul rând, cățelușul pe care îl iubește enorm și care, acum, trece prin momente cumplite.

”L-am resuscitat, efectiv l-am resuscitat. Am un pomeranian de 750 de grame și e foarte rău de ceva timp. Adică, îi dau antibiotice… S-a trezit mama și mi-a spus că nu mai respiră. L-am resucitat, acum e în stare mai ok. M-a luat panica, am și plâns”, povestește Bianca Drăgușanu.

În altă ordine de idei, informațiile obținute de FANATIK spun că nici nu e una care să o facă, acum, prea fericită pe Bianca. Și, chestionată pe acest subiect, ea a fost foarte defensivă.

”Nu vreau să vorbesc despre Gabi. Nu vreau să vorbesc (despre despărțirea lor, n. red.), nu vreau să fac din asta un subiect. Nu mai vorbesc despre el, indiferent ce”, ne-a spus Bianca Drăgușanu.