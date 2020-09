Bianca Drăgușanu rupe tăcerea! Cine este bărbatul cu care visează să se căsătorească: „Sunt fascinată”

Bianca Drăgușanu trăiește pe picior mare după ce s-a despărțit brusc și definitiv, dacă ar fi să dăm crezare spuselor sale, de Alex Bodi, bărbatul cu care a trăit o poveste de dragoste cu bune și cu rele. Admiratorii roiesc în jurul ei mai ceva ca bondarii în jurul stupilor și încearcă să-i satisfacă orice capriciu, în speranța că astfel vor reuși să o cucerească.

Cel mai aproape de inima ei pare să fie Cengiz Şıklaroğlu, turcul care până nu demult îi făcea ochi dulci Ioanei Filimon, dar blondina ezită să recunoscă idila. Ba chiar susține sus și tare că nu îi leagă nimic mai mult decât o frumoasă prietenie.

Asta deși filmul pe care l-au vizionat împreună în scurta escapadă la Istanbul este mai mult decât romantic. Vorbim despre „365”, pelicula inspirată dintr-un roman erotic de succes ce urmărește povestea unei femei obligate să se îndrăgostească în cel mai scurt timpul de mafiotul care a răpit-o.

Bianca Drăgușanu a spus tot. Cu cine visează să se căsătorească

Într-un interviu acordat recent, fosta asistentă TV a ținut să elucideze întreg misterul din jurul vieții sale amoroase și să-și asigure admiratorii că este singură după despărțirea de Alex Bodi. Nu se va mai lăsa cucerită, însă atât de ușor, pentru că visează să meargă la altar cu un bărbat care să îndeplinească o condiție extrem de importantă.

„Nu sunt o drama queen (n.r. regina dramelor). Sunt doar o femeie care de azi înainte își vede de treaba ei, fără să se mai gândească la ce a fost. În sfârșit, relația dintre noi doi s-a încheiat definitiv în acest moment, fără niciun regret, la inițiativa mea.

Consider că a fost cel mai bun lucru care mi s-a putut întâmpla vreodată referitor la relațiile mele. Am observat că oamenii nu se schimbă, doar folosesc anumite strategii, iar eu când nu te mai cred, indiferent ce ai face nu te mai cred.

Prefer să las ce a fost de domeniul trecutului și să-mi văd de viața mea care este perfectă. Nu-mi lipsește nimic, mă bucur că am timp să mă concentrez mai mult asupra mea, asupra copilului meu și să fac exact ceea ce îmi place.

Am fost foarte clară, nu am niciun regret, sunt un om foarte asumat, foarte relaxat și m-am detașat de tot ce a fost. Nu mi-am găsit pe altcineva în Turcia, suntem doar prieteni. Am vizionat un film împreună într-un context în care se aflau mai mulți prieteni.

Viitorul iubit va fi un bărbat înalt, bine făcut, puternic, deștept, cu o situație financiară bună. Aș fi ipocrită să spun că nu contează și acest aspect, pentru că îmi place să fiu răsfățată și să am un bărbat puternic lângă mine.

Eu întotdeauna m-am visat nevastă de medic estetician. Îmi place foarte mult meseria asta, sunt fascinantă. Să nu vă surprindă dacă la un moment dat o să mă vedeți căsătorită cu un astfel de om”, a dezvăluit Bianca Drăgușanu în emisiunea prezentată de Adela Popescu și Cove la Pro TV.