Bianca Drăgușanu s-a tatuat într-o zonă intimă. Imagini cu diva din momentul procedurii

Bianca Drăgușanu a decis să facă o mică schimbare și să se tatueze într-o zonă mai intimă a corpului. Creatoarea de modă le-a împărtășit fanilor fotografii din momentul procedurii și le-a explicat că vrea să simuleze un tatuaj să vadă dacă este pe placul ei.

După o zi petrecută la atelierul pe care îl deține, fosta asistentă TV a decis să se relaxeze puțin și să meargă la salon, unde a făcut un tratament de îngrijire pentru păr și a făcut o simulare de tatuaj ca să vadă cum este.

Bianca Drăgușanu s-a despărțit de curând de Alex Bodi, cercetat de procurorii DIICOT, iar acum după o relație tumultoasă și presărată cu despărțiri și împăcări, dar și cu acte de violență.

Bianca Drăgușanu s-a tatuat într-o zonă intimă

Bianca Drăgușanu s-a întors din vacanța în Dubai, unde a avut parte de relaxare totală după evenimentele din ultima vreme. Tulburată din cauza fostei relații cu afaceristul Alex Bodi, diva a plecat în concediu alături de câțiva prieteni apropiați și a reușit să uite de problemele din viața ei.

Întoarsă în țară, Bianca s-a întors la muncă și s-a apucat de treabă la atelierul ei de modă. De data aceasta, și-a luat și fetița cu ea la muncă, pe Sofia Natalia, sursa ei de fericire.

Bianca Drăgușanu și-a continuat ziua cu un tratament pentru păr la salon, după care a decis să încerce ceva nou, și anume să-și facă un tatuaj într-o zonă mai intimă a corpului. Zona pe care vrea să și-o tatueze diva este coapsa stângă, însă deocamdată se rezumă doar la o simulare.

“M-am răsfățat jumătate de zi, am și muncit pentru că am fost la atelier. Ia uite ce păr frumos am și curat. Dar, cel mai important și senzațional lucru de-abia acum vine, pentru că am de gând să simulăm un tatuaj într-o zonă despre care v-am spus că vreau să-mi fac, într-o zonă mai sexy, și dacă-mi place cum arăt și mă pot obișnui cu chestia asta e posibil chiar să mi-l fac”, a spus vedeta pe InstaStory.

După o zi de muncă la atelier și răsfăț la salon, fosta asistentă a lui Dan Capatos s-a dus la sala de fitness pentru a-și menține silueta subțire, după care a luat cina împreună cu o prietenă apropiată.

Bianca Drăgușanu s-a despărțit definitiv de Alex Bodi după ce au avut parte de prea multe certuri și scandaluri. Diva a plecat în Dubai pentru a petrece câteva clipe alături de prietenii apropiați după atâta timp în care viața ei a fost dificilă. În plus, și-a lansat un parfum și de aceea a trebuit să plece pentru un timp.

În timp ce a fost plecată, vedeta și-a lăsat fetița în grija tatălui ei, Victor Slav, care a avut grijă să petreacă cele mai frumoase momente alături de ea.