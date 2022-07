Bianca Drăgușanu, schimbare radicală de look. Vedeta s-a lăsat pe mâna profesioniștilor

Vedeta a recurs acum la o schimbare radicală de look. Fosta prezentatoare de la Kanal D s-a lăsat pe mâna profesioniștilor, mărturisind că în ultima perioadă nu a făcut nicio modificare legat de podoaba capilară.

Bianca Drăgușanu, pe mâna stiliștilor. Schimbarea la care a recurs frumoasa blondină

Bianca Drăgușanu a mers la un salon de înfrumusețare unde s-a răsfățat. a recurs la o schimbare radicală de look, după ce în ultima perioadă a purtat frecvent peruci și extensii.

Blondina nu s-a mai vopsit de peste un an, iar acum a simțit nevoia să facă acest pas. S-a lăsat pe mâna profesioniștilor pentru câteva șuvițe. Vedeta nu a îndrăznit să facă și alte proceduri, ci numai o mică schimbare.

„Am foarte mari emoții pentru că mai bine de un an și ceva, poate doi, nu m-am atins de părul meu. Cu niciun fel de vopsea. Și acum m-am trezit eu așa și am spus am nevoie de tine.

Fă o mică schimbare, mă rog, mică, mare schimbare, două trei șuvițe”, a povestit Bianca Drăgușanu pe pagina de .

Bianca Drăgușanu, mulțumită de schimbarea de look

Bianca Drăgușanu s-a arătat mulțumită de schimbarea de look la care a apelat în urmă cu puțină vreme. Fosta iubită a lui Alex Bodi și-a deschis puțin culoarea părului la vârfuri, semn că simțea că facă acest lucru.

„Sunt foarte mulțumită de felul în care-mi arată părul după șuvițele pe care le-am făcut”, a mai adăugat vedeta pe rețelele de socializare, unde este foarte activă și le spune fanilor lucrurile pe care le face.

Blondina este recunoscută pentru modificările pe care le-a adus în ultimii ani corpului său, mai ales legat de operații estetice. nu a ascuns niciodată că a trecut pragul cabinetelor estetice și de înfrumusețare.