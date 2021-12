Bilanţ negru. Octombrie, luna cu cele mai multe decese de la începutul pandemiei în România

Octombrie 2021 a fost luna cu cea mai mare mortalitate de la începutul pandemiei în România, arată datele publicate vineri de .

În octombrie 2021, când s-a atins , s-au înregistrat 44.595 de decese (22.717 bărbaţi şi 21.878 femei), cu 19.858 (9.796 bărbaţi şi 10.062 femei) mai multe decât în luna anterioară.

Bolile aparatului respirator au ucis mai mulți români

Numărul persoanelor care au murit în luna octombrie 2021 a fost de 1,6 ori mai mare faţă de octombrie 2020.

În schimb, numărul copiilor cu vârsta sub un an care au murit în octombrie anul acesta a fost cu patru mai mic decât cel din octombrie 2020. În octombrie au murit 97 de copii cu vârsta sub un an, cu cinci mai mulți faţă de luna septembrie.

După patru luni în care bolile aparatului respirator au reprezentat a treia cauză de deces, în septembrie şi octombrie 2021 bolile aparatului respirator au redevenit a doua cauză principală de deces. Aceeași situaţie s-a înregistrat în perioada octombrie 2020 – aprilie 2021.

Cele mai multe persoane au murit în octombrie 2021 din cauza bolilor aparatului circulator (20.836 persoane, reprezentând 46,7%), bolilor aparatului respirator (14.980 persoane, reprezentând 33,6%) şi tumorilor (4.184 persoane, reprezentând 9,4%).

Sporul natural continuă tendința negativă

Sporul natural s-a menţinut negativ (-28.982) în luna octombrie 2021, urmând tendința din octombrie 2020 (-12.901 persoane).

a fost de 2,9 ori mai mare decât cel al nașterilor: în octombrie s-a înregistrat 15.613 de nașteri, cu 2.136 mai puţine față de septembrie 2021.

În octombrie 2021 s-au născut cu 960 mai mulți copii decât în octombrie 2020.

Mai multe căsătorii și mai puține divorțuri

În octombrie 2021 s-au înregistrat 10.335 căsătorii, cu 5.578 mai puţine decât în luna septembrie 2021, dar cu 703 mai multe decât în octombrie anul trecut.

Divorțurile au scăzut în vârful valului patru al pandemiei: în octombrie 2021 au fost pronunțate cu 256 mai puține divorțuri decât în aceeași lună din 2020.

Comparația datelor cu luna precedentă e afectată de faptul că înregistrările statistice ale fenomenelor demografice înregistrează un decalaj de la o lună la alta. Potrivit , fenomenele demografice produse în ultimele patru-cinci zile ale fiecărei luni sunt înregistrate preponderent în luna următoare.

În plus, fenomenul de mortalitate are o evoluție sezonieră – acesta este mai accentuat în lunile de iarnă și atinge cele mai mici valori în iulie, august, septembrie, arată sursa citată.