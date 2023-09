Bilanț sumbru. Peste 15 morți după inundațiile din Grecia, Turcia și Bulgaria. Noi cadavre duse de viitură continuă să apară

Pompierii scot în fiecare oră noi cadavre din apă, aduse de viitură, astfel că bilanțul ar putea să fie mult mai tragic decât ar fi în acest moment când cel puțin 15 oameni și-au pierdut viața. În Grecia au fost afectate cel puțin 800 de persoane de aceste inundații, în timp ce patru persoane și-au pierdut viața.

Bilanț sumbru. Peste 15 morți după inundațiile din Grecia

Ultimul bilanț a fost actualizat după ce salvatorii au recuperat cadavrul unui bărbat dintr-un pârâu. Regiunile centrale Karditsa și Farsala au fost trecute pe lista zonelor cu interdicții de circulație, astfel că populați a fost avertizată să rămână în case în mai multe alte zone. Meteorologii spun că în anumite zone ale Greciei a căzut într-o singură zi jumătate din cantitatea anuală de precipitații.

ADVERTISEMENT

Nu a scăpat de furtuni nici capitala Atena, unde apele au măturat totul în cale. ”Prioritatea absolută a statului în acest moment este salvarea și scoaterea oamenilor din zonele afectate de vremea rea și protecția infrastructurii critice”, a declarat Pavlos Marinakis, purtătorul de cuvânt al guvernului elen.

, care au rămas pe un feribot din cauză că țărmurile au fost inundate. Între timp, în Turcia autoritățile au găsit cadavrul unui bărbat care fusese dat dispărut acum 48 de ore, astfel că numărul oficial al victimelor inundațiilor a ajuns la șase în Turcia.

ADVERTISEMENT

Cu toate că o mare parte din teritoriul turcesc este sub avertizare de ploi torențiale, autoritățile sunt încrezătoare că vor reuși să se lupte eficient cu acest dezastru natural. Iar în Bulgaria, peste 4.000 de turiști au fost afectați de ploile torențiale, însă situația din Țarevo pare că a revenit la normal, mai ales că Ministerul de Interne și-a trimis angajații pe teren pentru a-i ajuta pe turiști, conform

, a dezvăluit că există zone unde apa a depășit 1 metru înălțime în timp ce peste 20 de mașini au fost duse de viitură în mare. Totul se întâmplă în Platania, la 50 de kilometri de Volos, epicentrul dezastrului din această perioadă din Grecia, acolo unde furtunile extreme au provocat adevărate tragedii.

ADVERTISEMENT

”Suntem în Platania, la 50 km de Volos. În momentul de față, apa în hotel este de un metru. Hotelul este situat pe malul apei și de dimineață și până acum am numărat cel puțin 20 de mașini care au ajuns în mare. Ne-am mutat mașinile într-un loc cât de cât sigur. A început din nou să crească apa, deși scăzuse la un moment dat, acum hotelul este iar inundat.

Suntem blocați, nu avem curent și nici apă curentă. Ieri a fost ok, azi la prânz s-a luat curentul, internet avem doar pe date mobile, apa s-a luat acum vreo două ore și nu cred că o să mai vină prea curând curentul pentru că stâlpii pluteau prin mare. Am vorbit cu cei de la hotel azi la prânz. Totul era ok până la a doua ploaie. Drumurile sunt impracticabile, la Volos înțeleg că e drumul rupt. Am primit alertă de la poliție, ne-au comunicat că drumurile sunt închise.

Nu trebuia să plecăm, nu ne-am așteptam la așa ceva, altfel ne opream. Mâncare și apă avem momentan, am cumpărat de dimineață de la magazinul de la parter, dar acum magazinul acela nu mai este. Am văzut frigiderele, combinele de băuturi și frigiderele de înghețată cum au plecat în mare, deci probabil a luat apa tot de acolo. Am aici un reper, un stâlp, și văd că apa a crescut cu cel puțin jumătate de metru”, a transmis turistul român pentru Digi 24.