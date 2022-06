Biletul zilei la pariuri, duminică, 19 iunie 2022. Mizăm pe meciuri din Spania și Norvegia pentru un câștig de aproape 760 de lei

Pentru ziua de duminică, 19 iunie 2022 pentru biletul zilei la pariuri vă propunem două ponturi pe care mergem cu încredere, pentru că am avut grijă să le studiem cu atenția cuvenită și pentru că vizăm și un profit de aproape 760 de lei. Evident vom și argumenta pentru fiecare în parte alegerea făcută. Vorbim despre două meciuri în care nu sperăm să vedem foarte multe goluri, deși am vrea. Vom miza 100 de lei pe o cotă totală de 7,59 la .

Deschidem biletul zilei de duminică, 19 iunie 2022 cu un meci în care vom urmări la lucru două dintre echipele norvegiene cu care ne-am obișnuit în prima ligă a campionatului nordic. Viking Stavanger și Sandefjord se întâlnesc într-un joc din etapa a 10-a, iar noi credem că am analizat suficient de bine acest duel și că pontul pe care vi-l propunem va fi cel care să ne aducă și bani.

ADVERTISEMENT

Pentru a doua propunere vom merge în Spania pentru ultimul meci important al sezonului 2021/2022. Vom urmări returul barajului de promovare în La Liga, dintre Tenerife și Girona. Știm deja că în Spania, în astfel de meciuri, nu se marchează prea mult. Astfel, și pontul pe care vi-l propunem este bazat tocmai pe cifrele care atestă ceea ce spuneam mai sus.

Cotă de 2,08 pe biletul zilei în disputa Viking – Sandefjord

Prima propunere de pe biletul zilei de duminică, 19 iunie 2022, este așa cum spuneam mai devreme întâlnirea dintre Viking Stavanger și Sandefjord, din etapa a 10-a a Eliteserien, primul eșalon valoric al Norvegiei. Din experiențele anterioare știm deja că în campionatele din țările nordice golurile nu se lasă prea mult așteptate.

ADVERTISEMENT

De această dată nu vom miza pe foarte multe reușite. După ce am aruncat o privire peste rezultatele înregistrate de cele două oponente în precedentele partide din competiție internă, și după ce am studiat și istoricul întâlnirilor directe, am ajuns la concluzia că fie se vor marca de la trei goluri în sus, fie un maximum de trei.

Noi vom merge pe cea de a doua variantă și evident îi plasăm pe cei de la Viking în poziția de favoriți, chiar dacă Sandefjord nu este o echipă deloc de neglijat. Gazdele au cel mai bun atac din actuala ediție de campionat, cu 21 de goluri marcate în 11 partide, ceea ce ne face să credem că nu vor marca mai mult de trei goluri în poarta celor de la Sanefjord, echipă care în medie nu primește mai mult de două goluri per meci.

ADVERTISEMENT

Viking nu a pierdut nici un meci pe teren propriu în actualul campionat, acesta fiind și motivul pentru care mergem cu încredere pe un succes al echipei din Stavanger în duelul cu Sandefjord. Așadar opțiunea noastră va fi: ”gazdele câștigă și sub 3,5 goluri în meci”, care are la o cotă de 2,08.

Tenerife – Girona ne aduce o cotă de 3,65 la biletul zilei

Mergem în Spania, în Segunda Division, pentru cea de a doua confruntare pe care am studiat-o și pe care v-o propunem pe biletul zilei de duminică, 19 iunie 2022. Am încercat să găsim un pont care, combinat cu prima opțiune, să ne satisfacă setea de câștig financiar și credem că am găsit exact ceea ce căutam. În plus, este și ultimul duel cu adevărat important, care vizează accederea în La Liga.

ADVERTISEMENT

Opțiunea pe care v-o propunem se bazează și pe rezultatele obținute de cele două oponente, Tenerife, respectiv Girona, aât în sezonul regulat al eșalonului secund din Spania, cât și în duelurile din play-off, faza ajunsă iată la ultima reprezentație a sezonului. Trebuie să spunem că la Tenerife se joacă manșa a doua a finalei și că în tur cele două echipe au remizat 0-0.

ADVERTISEMENT

Și în sezonul regulat duelurile au fost disputate, cu rezultate strânse, de fiecare dată Tenerife reușind să se impună (1-0, respectiv 2-1). Plecând și de la aceste realități, am decis să mergem pe mâna gazdelor, dar fără să așteptăm un meci spectaculos. Și în acest caz am ales pontul care credem că este cel mai apropiat de ceea ce se va întâmpla: ”Tenerife câștigă și sub 2,5 goluri în meci”, care are o cotă de 3,65 la .

Biletul zilei aduce un profit potențial de 759 de lei

În concluzie, pentru biletul zilei de duminică, 19 iunie 2022, la pariuri, avem de la o cotă de 2,08 pentru pronosticul ”gazdele câștigă și sub 3,5 goluri în meci” în duelul dintre Viking Stavanger și Sandefjord și o cotă de 3,65 pentru ”gazdele câștigă și sub 2,5 goluri în meci”, în disputa dintre Tenerife și Girona care, combinate pe un singur bilet ne garantează un câștig de 759 lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.