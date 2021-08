Biletul zilei la pariuri, duminică, 8 august 2021. Câștig de aproape 350 de lei de la Get’s Bet cu meciuri din Liga 1 și din Danemarca

Duminică, 8 august 2021, ne concentrăm atenția pe două dintre partidele ce se dispută în România, respectiv Danemarca. De la ora 17:00 vă propunem să urmărit unul dintre cele mai interesante meciuri din etapa a 4-a a campionatului nordic. Vom și paria pe acest joc, pentru că am găsit suficiente motive să o facem. Pentru cel de al doilea meci ne întoarcem în Liga 1 și le vom urmări la treabă pe Chindia Târgoviște și Dinamo. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 3,48 la şi așteptăm profitul.

Deschidem biletul zilei de duminică, 8 august 2021, la pariuri cu meciul dintre FC Copenhaga și Brondby pentru că este o întâlnire care arată foarte bine încă dinainte să înceapă. Unul dintre derby-urile capitalei daneze ar trebui să fie deschisă oricărui rezultat și exact pe asta vom miza și noi.

Pentru a doua întâlnire ne mutăm la Buzău, acolo unde Chindia își dispută meciurile de pe teren propriu. Meciul este programat de la ora 19:00 și avem toate motivele să credem că se va încadra în tiparul deja bine cunoscut al evoluțiilor echipei gazdă, una dintre echipele care stau cel mai bine din punct de vedere defensiv.

FC Copenhaga – Brondby ne aduce o cotă de 1,74 la biletul zilei

Mizăm, așa cum spuneam, în prima propunere a zilei pe meciul dintre FC Copenhaga și Brondby pentru că sunt două echipe care în mod normal sunt pe cât de bune marcatoare, pe atât de bune încasatoare. Acest amănunt ar trebui să ne convingă că nu riscăm aproape nimic dacă vom merge pe goluri. Fiind un derby, este cumva normal să ne gândim la clasicele rezultate de egalitate între echipele din același oraș.

Însă, noi suntem convinși că de această dată nu va fi așa. Gazdele nu au mai pierdut, pe teren propriu, tocmai din 23 noiembrie 2020, timp în care a disputat 19 partide. A câștigat 10 dintre ele, iar 9 s-au terminat remize. Acest lucru ne îndeamnă la o ușoară precauție, dar am găsit pronosticul ideal pentru a evita orice complicație.

Nici Brondby nu a mai pierdut de ceva vreme în deplasare ca să nu mai spunem că în actualul campionat nu are nicio înfrângere. Nu e mai puțin adevărat că toate întâlnirile le-a terminat la egalitate. Încă un motiv pentru cei nesiguri să meargă pe mâna noastră. Vom miza pe un pont care este cel mai la îndemână ”ambele marchează”, care are o cotă de 1,74 la .

Cotă de 2,00 pe biletul zilei la Chindia – Dinamo

A doua propunere de pe biletul zilei de duminică, 8 august 2021, este și una pe care o așteptăm mai ales pentru că este din campionatul intern. Avem și în acest caz suficiente argumente să vă convingem să mergeți pe inspirația noastră. Chindia este, cum spuneam, una dintre echipele cel mai bine așezată defensiv. Dispune de jucători puternici, dispuși la efort care pot să țină la distanță de propria poartă orice acțiune ofensivă, indiferent de numele adversarului.

Sigur că acest lucru are și un preț. Atunci când nu încasezi mule goluri și ești preocupat preponderent de acest aspect, să nu primești gol, nici atacul nu este unul care să propună prea multe faze spectaculoase, cu atât mai puțin eficiente.

Despre Dinamo știm deja că joacă un fotbal plăcut, lipsit de inhibiții, tocmai pentru că, din cauza stării de insolvență, nu are voie să efectueze transferuri, iar acest lucru i-a obligat pe oficialii din Ștefan cel Mare să apeleze la jucătorii crescuți în propriul centru. Totuși, în precedenta deplasare, de la FC U Craiova, trupa lui Dario Bonetti a arătat că ”afară” sunt totuși echipa cu șansa a doua. Vom miza pe un rezultat în concordanță cu cele enunțate mai sus ”1X și sub 2,5 goluri”, care are la o cotă de 2,00.

Biletul zilei aduce un profit potențial de 348 de lei

În concluzie, pentru biletul zilei de duminică, 8 august 2021, la pariuri, avem de la o cotă de 1,74 pentru pronosticul ”ambele marchează” în meciul FC Copenhaga – Brondby și o cotă de 2,00 pentru ”1X și sub 2,5 goluri”, în Chindia Târgoviște – Dinamo, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 3,48, numai bună pentru un câștig de 348 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.