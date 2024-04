Zeljko Kopic, discurs sincer înainte de Dinamo – FC Voluntari: „Este un moment greu din cariera mea. Sper să pot să dorm la noapte”

Dinamo o înfruntă pe FC Voluntari, vineri, 26 aprilie, ora 20:00, în etapa a 7-a din play-out-ul SuperLigii. Toate biletele s-au vândut pentru duelul de pe „Arcul de Triumf”, decisiv în lupta pentru salvarea de la retrogradare.

Dinamo, 2 absenți pentru meciul cu FC Voluntari

după ce a avut terenul suspendat. Zeljko Kopic nu se va putea baza la meciul cu FC Voluntari , și Edgar Ie, în continuare accidentat.

ADVERTISEMENT

„Cu Voluntari e un meci foarte important. Abdallah e suspendat, Edgar Ie e accidentat. În rest, tot lotul e disponibil. Nu am avut fani la ultimele două meciuri acasă, dar, înainte, fanii ne-au acordat sprijinul lor. E bine că avem suporteri mâine.

E important că fanii sunt alături de noi, că este sold-out, așa a fost mereu în meciurile de acasă, am simțit lipsa lor, fanii ne dau energie, acasă, în deplasare, ne susțin și asta este un element pozitiv pentru noi.

ADVERTISEMENT

Nu sunt de acord că nu vrem să marcăm golul doi. La Botoșani cu un om în minus să atacăm, era greu, la Craiova am vrut să marcăm golul doi, am avut ocazii, dar nu am marcat și când analizăm jocul nostru, la Iași de asemenea, am avut 4-5 ocazii importante.

În ultimele 10-15 minute fiecare echipă, dacă este în dezavantaj, își asumă riscuri, toată lumea vrea să caute erori fizice sau mentale. Cu Oțelul ne-am dus să marcăm din corner, nu am faultat în momentul bun, pe contraatac. În meciul cu Craiova, nu am avut reacție pe centrare, aici la fel. Când analizez meciul, văd și lucruri pozitive, dar și anumite reacții din timpul meciului nu sunt ce ar trebui”, a declarat Zeljko Kopic, la conferința de presă.

ADVERTISEMENT

Zeljko Kopic, dezvăluire despre jucători înainte de Dinamo – FC Voluntari: „Mulți ajung la final de contract. Aștept să fie profesioniști”

Zeljko Kopic a amintit că mai mulți fotbaliști de la Dinamo vor ajunge la final de contract la finalul sezonului. Cel mai sonor nume este cel al lui Darko Velkovski. Antrenorul croat vrea ca situația să nu afecteze jocul „alb-roșiilor”.

„Timpul se scurge pentru noi, putem fi dezamăgiți să ne gândim câte puncte am irosit, dar avem trei meciuri în față, sunt finale, pentru noi, meciul de mâine este unul crucial.

ADVERTISEMENT

Noi avem mulți jucători ale căror contracte se încheie în 2-3 săptămâni, dar ce cred eu, Darko și toți ceilalți jucători, aștept de la ei să fie profesioniști, concentrați pe ce au de făcut pe teren.

Ce le explic eu, acest club este unul mare, toată lumea trebuie să înțeleagă pentru ce club evoluează și să aibă concentrare maximă în ultimele meciuri, să dea totul pe teren. Cine va rămâne, cine va pleca, e altă poveste.

Ne-am asumat riscuri, Darko nu a avut presezon, se simte oboseală la unii dintre ei, când mergi la națională, când joci meci după meci și nu ai avut pregătire, apar și greșeli. Aceste erori apar mai ales când ești obosit, astea sunt problemele noastre, ce văd eu de la jucători, văd motivare, determinare să dea totul până la final”, a mai spus Zeljko Kopic.

Zeljko Kopic, discurs sincer înainte de Dinamo – FC Voluntari: „Este un moment greu din cariera mea. Sper să pot să dorm la noapte”

Zeljko Kopic a recunoscut că traversează un moment extrem de dificil în carieră. Antrenorul croat a venit la Dinamo pentru a salva clubul de la retrogradare și speră să ducă misiunea la bun sfârșit.

„E normal să apară discuții după asemenea erori, dar la cum simt eu jucătorii, sunt concentrați pe Dinamo. Este un moment greu din cariera mea, recunosc. Știam că eu și staff-ul meu vom veni într-o situație de a juca fotbal de calitate, am crezut că vom fi într-o situație mai bună, dar din cauza unor momente pe final de meci, ne aflăm într-o situație foarte grea.

Încă depindem de noi, e greu, dar trebuie să dăm totul, să nu renunțăm. Trebuie să găsesc o modalitate să dorm la noapte, e un meci important, mă gândesc pentru decizii bune, pentru echipă, la club, să nu fie emotiv, nu e vorba că îmi doresc mai mult decât alții, dar îmi doresc succes cu acest club.

Încă de când am venit, a fost așa, am simțit clubul, suporterii, energia din jur și este o responsabilitate mare în jur și încerc să rămân calm, să iau cele mai bune decizii pentru club”, au fost cuvintele lui Zeljko Kopic.