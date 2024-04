Biletul zilei la pariuri, joi 11 aprilie 2024. Meciurile din Europa League ne aduc un câștig de 470 lei

Astăzi pariem pe trei meciuri ce au loc în prima manșă a sferturilor de finală din Europa League. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 4,69 la Mozzart Bet și ne așteaptă un câștig frumos.

3 meciuri din Europa League pentru un câștig de 470 de lei cu biletul zilei

Biletul zilei de joi îl deschidem cu meciul dintre Bayern Leverkusen și West Ham, meci care va lua startul la ora 22:00, ora României. Xabi Alonso vrea să continue forma bună pe care o are alături de formația din Germania și caută să se califice în semifinalele Europa League.

Al doilea meci este cel dintre Liverpool și Atalanta, meci care va începe la ora 22:00, ora României. Jurgen Klopp se află la ultimul sezon pe banca „Cormoranilor” și vrea să câștige tot ce se poate alături de formația aflată pe locul secund în Premier League.

A treia întâlnire pe care tipsteri FANATIK au luat-o în considerare pentru biletul zilei de joi, este partida dintre AC Milan și Roma, partida 100% italiană care este programată pentru ora 22:00, ora României.

Cotă de 1,98 la partida Bayern Leverkusen – West Ham

Formația antrenată de Xabi Alonoso are parte de un sezon nemaipomenit, . Ba mai mult, echipa din Leverkusen poate să-și adjudece matematic titlul de campioană dacă o bate pe Werder Bremen în acest week-end.

Până atunci, formația din Germania va primi vizita celor de la West Ham, echipă aflată pe locul 7 în Premier League, cu șanse de a prinde locurile de Europa. „Ciocănarii” vin după o victorie, în deplasare, cu Wolves, scor 2-1, meci în care echipa antrenată de David Moyes a fost nevoită să revină de la 1-0.

Având în vedere media de goluri pe meci ale celor două echipe, 2.2 pentru Leverkusen și 1,4 pentru West Ham, echipe care marchează foarte mult în acest sezon, noi am ales să mergem pe pronosticul „Ambele echipe marchează și peste 2,5 goluri”, care are o cotă de 1,98 pe Mozzart Bet.

Partida Liverpool – Atalanta ne oferă o cotă de 1,50 pentru biletul zilei

Al doilea meci pe care tipsteri FANATIK l-au luat în considerare pentru biletul zilei de joi, este meciul dintre Liverpool și Atalanta, meci care se anunță unul foarte greu pentru formația din Italia, având în vedere că manșa tur are loc pe Anfield, stadionul celor de la Liverpool.

După cum a anunțat la începutul acestui an, , dar a promis că face tot posibilul să câștige tot ce este de câștigat cu Liverpool, formație aflată pe locul doi în Premier League, la egalitate de puncte cu Arsenal, echipă aflată pe primul loc.

În ciuda faptului că ambele echipe au o medie de peste 2 goluri marcate pe meci, cel mai probabil Atalanta va veni să se apere și va juca pe contraatac, sperând la un rezultat bun care să-i pună într-o postură favorabilă înainte meciului retur, meci ce va avea loc pe Atleti Azzurri d’Italia, stadionul formației din Italia. Noi am ales să mizăm pe pronosticul „2-4 goluri în meci”, care are o cotă de 1,50 pe site-ul celor de la Mozzart Bet.

Cotă de 1,58 pentru meciul AC Milan – AS Roma

Ultimul meci ales de tipsteri FANATIK pentru biletul zilei de joi, este meciul 100% italienesc dintre AC Milan și AS Roma. În ciuda faptului că formația din Milano și-a luat gândul de la campionat, fiind la 14 puncte în spatele rivalilor de la Inter, echipa antrenată de Stefano Pioli speră să salveze sezonul cu trofeul Europa League, trofeu pe care AC Milan nu l-a câștigat niciodată.

De partea cealaltă, echipa antrenată de Daniele De Rossi, AS Roma, vine după victoria în fața rivalilor de la Lazio și au un moral bun înaintea meciului din tur cu AC Milan. Ba mai mult, un rezultat pozitiv i-ar pune pe jucătorii lui AS Roma într-o postură favorabila în meciul retur, meci care are loc pe Stadionul Olimpic.

Având în vedere media de 1,4 goluri pe meci a celor de la AS Roma și dacă ne uităm la ultimele 5 partide direct între cele două, vedem că formația lui De Rossi a reușit să marcheze cel puțin o dată, fapt care ne-a făcut să mizăm pe pronosticul „oaspeții marchează peste 0,5 goluri în meci”, care are o cotă de 1,58 la Mozzart Bet.

În concluzie, pentru biletul zilei de joi la pariuri, avem de la Mozzart Bet o cotă de 1,98 pentru pronosticul „ambele echipe marchează și peste 2,5 goluri” în meciul Bayern Leverkusen – West Ham, o cotă de 1,50 pentru „interval goluri în meci 2-4” la Liverpool – Atalanta și o cotă de 1,58 pentru „oaspeții marchează peste 0,5 goluri în meci” la partida AC Milan – AS Roma, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 4,69. Numai bună pentru un câștig de 470 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.