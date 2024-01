Anunț șoc în Anglia! Jurgen Klopp pleacă de la Liverpool: ”Am rămas fără energie”

De altfel, anunțul a fost făcut pe site-ul oficial al clubului, astfel că declarația lui Jurgen Klopp este destul de clară și nu lasă loc de interpretări: antrenorul german va părăsi Anfield Road la finele acestui sezon, după ce a ajuns să câștige tot ce se putea cu Liverpool.

Jurgen Klopp pleacă de la Liverpool

oameni în acest moment, auziți acest lucru pentru prima oară, dar evident că pot să explic, sau cel puțin să încerc să explic. Îmi place absolut totul la acest club, iubesc orașul, iubesc suporterii noștri, Iubesc totul! Dar, faptul că tot iau această decizie vă arată că sunt convins că este cea pe care trebuie să o iau.

Problema e că sunt, cum să spun asta, simt că rămân fără energie. Știam deja de mai mult timp că va trebui să fac acest anunț, cândva. Știu că nu pot să fac același lucru, și din nou, și din nou și din nou”, a transmis Klopp conform liverpoolfc.com.

Antrenorul german a acordat un interviu larg celor de la Liverpool, prin care și-a luat adio de la fani și a încercat să îi facă să înțeleagă de ce din următorul sezon echipa lor favorită va fi nevoită să aibă un nou antrenor pe bancă. Alături de Jurgen Klopp vor pleca de la Liverpool mai multe persoane din staff-ul tehnic, cum ar fi antrenorii secunzi Pepijn Lijnders și Peter Krawietz, dar și antrenorul de dezvoltare de elită Vitor Matos.

Ajuns la Liveroool pe 8 octombrie 2015, Klopp a ajuns să se identifice cu Liverpool și a câștigat UEFA Champions League, Premier League, FIFA Club World Cup, FA Cup, League Cup și UEFA Supercup, precum și FA Community Shield. Fair-play, antrenorul și-ar fi anunțat șefii încă din noiembrie că vrea să plece, pentru ca aceștia să aibă timp să îi caute înlocuitor.

”Am transmis clubului deja în noiembrie. Trebuie să explic puțin. Când am stat împreună de vorbă, vorbind despre potențiale transferuri, m-a lovit gândul: Nu sunt sigur că voi mai fi aici atunci și am fost surprins de asta. Evident că am început să mă gândesc la asta. Nu este ceea ce vreau neapărat să fac, este doar ceea ce cred că este 100% corect.

Suntem Liverpool, am trecut prin lucruri mai grele împreună. Și ați trecut prin lucruri mai grele înaintea mea. Să obținem tot ce putem din acest sezon și apoi să ne uităm zâmbind spre viitor”, a declarat Klopp.

Proprietarii lui Liverpool îi respectă decizia lui Jurgen Klopp

Anunțul a primit deja o replică oficială din partea lui Mike Gordon, președintele Fenway Sports Group, cel care deține Liverpool. ”În primul rând, în numele lui John Henry și Tom Werner, aș dori să afirm aprecierea noastră profundă pentru Jurgen. Este de la sine înțeles că vom fi foarte întristați să pierdem nu doar un manager de asemenea calibru, ci și o persoană și un lider pentru care avem un enorm respect, recunoștință și afecțiune. În același timp, îi respectăm pe deplin dorințele și motivele pentru care a decis că sezonul curent va fi ultimul la Liverpool.

Realizările incredibile ale anilor care au trecut vorbesc de la sine, la fel și bucuria pe care Jurgen și echipa sa ne-au adus-o tuturor suporterilor. Nenumăratele sale realizări vor fi mereu apreciate”, a transmis patronatul lui Liverpool. Mai mult, aceștia au anunțat că respectă faptul că Jurgen Klopp i-a anunțat din timp că va pleca.