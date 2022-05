Biletul zilei la pariuri, joi, 12 mai 2022. Mizăm pe meciuri din Cupa României și din Anglia pentru un câștig de aproape 390 de lei

Pentru ziua de joi, 12 mai 2022, pentru biletul zilei la pariuri vă propunem două ponturi cu care nu ar trebui să dăm greș și vom argumenta pentru fiecare în parte alegerea făcută. Vorbim despre două partide în care se vizează prezența în viitoarea ediție a cupelor europene, într-un caz, respectiv în Liga Campionilor, în celălalt. Stăm cu ochii pe înfruntările din Cupa României și pe o restanță din Premier League. Vom miza 100 de lei pe o cotă totală de 3,88 la şi așteptăm profitul.

Deschidem biletul zilei de joi, 12 mai 2022, la pariuri, cu duelul dintre Universitatea Craiova și Sepsi Sfântu Gheorghe din manșa retur a semifinalelor Cupei României. E de prisos să mai spunem că ambele echipe vizează participarea în viitoarea ediție a cupelor europene, iar câștigarea trofeului le-ar garanta acest lucru.

ADVERTISEMENT

Pentru a doua propunere mergem în nordul Londrei pentru cea mai fierbinte confruntare între două echipe din capitala Angliei. În acest caz, vorbim despre o restanță din Premier League, cea dintre Tottenham și Arsenal, cele mai mari rivale din Londra. Miza întâlnirii este locul 4 la finalul sezonului, poziție care dă dreptul echipei care o va ocupa să evolueze în viitoarea ediție a Ligii Campionilor.

Cotă de 1,92 pe biletul zilei în disputa U Craiova – Sepsi

Prima propunere de pe biletul zilei de joi, 12 mai 2022, este, așa cum spuneam mai devreme, întâlnirea dintre Universitatea Craiova și Sepsi, programată de la 19:30. Un duel care nu poate propune o laureată certă, mai ales că vorbim despre un meci de Cupă, dar în care vom miza totuși pe ceea ce au arătat cele două oponente în ultima vreme.

ADVERTISEMENT

Cu alte cuvinte vom merge pe o calificare a oltenilor, dar nu în orice condiții. Pentru că miza este uriașă este normal să ne așteptăm la un meci nu foarte deschis, chiar dacă Universitatea a arătat un apetit ofensiv la cote înalte. De partea cealaltă, Sepsi este croită după chipul fostului apărător central de Serie A, Cristiano Bergodi, o echipă capabilă să aibă răbdare și să dea lotivura pe contraatac.

U Craiova a arătat pe parcursul sezonului în curs că este o echipă capabilă să viseze la câștigarea trofeelor puse în joc în întrecerile interne. Au fost și perioade în care alb-albaștrii au turat mai greu motoarele, dar, per ansamblu, au lăsat o impresie bună, ceea ce le-a permis să lupte până de curând chiar pentru un succes, considerat de mulți imposibil, în campionat. Eșecul din ultima etapă, cu FCSB, le-a anulat această șansă, astfel că ultimul obiectiv este câștigarea Cupei României.

ADVERTISEMENT

Cum spuneam ceva mai sus, vom miza pe această sete de glorie a echipei din Bănie și pentru că a demonstrat că merită să reprezinte România în competițiile continentale intercluburi. Am ales un pont combinat, pentru că la Unibet se poate – ”U Craiova câștigă și se marchează sub 4,5 goluri în meci”, care are la o cotă atractivă de 1,92.

Tottenham – Arsenal ne aduce o cotă de 2,02 la biletul zilei

Premier League se apropie de final, iar echipele din fruntea clasamentului dau ultimele asalturi pentru a prinde o competiție continentală intercluburi cât mai atractivă. În cazul de față discutăm despre ultima țintă majoră rămasă în joc, Tottenham Hotspur și Arsenal Londra. Cele două mari rivale și-au asigurat prezența în sezonul viitor de Europa, dar mai e deschisă lupta pentru locul 4.

ADVERTISEMENT

Evident că pentru două cluburi precum Tottenham și Arsenal o participare în Conference League nu este o opțiune, decât de avarie. Astfel că, meciul restant din etapa a 22-a din Premier League capătă conotații colosale. În general cele două își împart victoriile, iar de această dată ne gândim cu atât mai puțin la o remiză.

ADVERTISEMENT

Arsenal este echipa care a arătat mai multă incisivitate, dar Tottenham se laudă cu rezultate excelente în compania pretendentelor la câștigarea campionatului, Manchester City, respectiv Liverpool, în fața cărora nu a pierdut în acest sezon, ceea ce ne arată că Spurs știe să gestioneze meciurile cu miză uriașă. Mergem așadar pe o variantă cât mai sigură ”ambele echipe înscriu și peste 2,5 goluri”, care are o cotă de 2,02 la .

Biletul zilei aduce un profit potențial de 388 de lei

În concluzie, pentru biletul zilei de joi, 12 mai 2022, la pariuri, avem de la o cotă de 1,92 pentru pronosticul ”U Craiova câștigă și sub 4,5 goluri în meci” în duelul dintre Universitatea și Sepsi Sfântu Gheorghe și o cotă de 2,02 pentru ”ambele echipe marchează și peste 2,5 goluri”, în disputa dintre Tottenham și Arsenal care combinate pe un singur bilet ne garantează un câștig de 388 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.