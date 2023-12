Biletul zilei la pariuri, joi 21 decembrie. Câștig de peste 530 de lei în prag de Sărbători

Chiar dacă Sărbătorile de Iarnă se apropie cu pași repezi, fotbalul din Europa nu a luat pauză încă. Ba din contră am putea spune… Așa că ziua de joi, 21 decembrie, este plină de meciuri, iar noi ne-am oprit pentru biletul zilei la pariuri asupra a două dintre ele. Am ales o partidă din Premier League și una din La Liga, am obținut o cotă totală de 5,33 de la Casa Pariurilor, și am putea obține un câștig de peste 530 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

Cotă de 2,38 pentru biletul zilei la pariuri de la Alaves – Real Madrid

Deschidem biletul zilei de joi la pariuri cu un meci la prima vedere destul de dezechilibrat din campionatul Spaniei. Real Madrid se deplasează pe terenul lui Alaves, ocupanta locului 14 în clasament,

„Galacticii” lui Carlo Ancelotti au căzut pe locul 2 în clasament, fiind devansați de revelația Girona, și nu iau în calcul decât varianta victoriei. Mai ales că fiind un atu important în obținerea celor trei puncte.

Din păcate, în ciuda formei bune arătată de echipa sa în ultima perioadă, tehnicianul italian a mai primit o veste extrem de proastă. La ultimul meci din campionat, cu Villarreal, s-a „rupt” și Alaba, care va lipsi de pe gazon aproximativ opt luni. O absență foarte importantă, care se adaugă celei a lui Militao, astfel că Ancelotti e nevoit să improvizeze în defensivă.

Iar în aceste condiții, șansele ca gazdele să înscrie cel puțin o singură dată sunt destul de mari. Cum și Real stă foarte bine în ofensivă, cu o medie de peste două goluri marcate pe meci, ne așteptăm să avem parte de un festival ofensiv. Așa că vom profita de cota 2,38 oferită de Casa Pariurilor pentru pronosticul „GG & peste 2,5 goluri” și vom trece la atac.

Meciul Crystal Palace – Brighton ne oferă o cotă de 2,24 pentru biletul zilei la pariuri

Etapa 18 din Premier League, care precede Crăciunul, se deschide joi seara, de la ora 22:00 cu confruntarea dintre Crystal Palace și Brighton. Un meci la prima vedere echilibrat, cu gazdele pe val după egalul miraculos scos în ultima rundă pe terenul campioanei Manchester City și cu echipa oaspete aflată într-o evidentă scădere de turație în ultima vreme.

Aflată la un moment dat în lupta la vârful clasamentului, după un start de sezon fulminant, Brighton s-a stins de ceva vreme și a căzut până pe locul 9 în clasament înaintea acestei etape. Totuși, formația lui De Zerbi este o nucă tare pentru orice adversar și poate lovi atunci când nu te aștepți.

Mai ales că și Crystal Palace are un parcurs dezastruos pe teren propriu, unde a înregistrat 4 înfrângeri consecutive. E drept, marchează aproape meci de meci pe propria arenă, dar asta nu e suficient pentru a obține rezultate pozitive.

Acestea fiind datele problemei, cu ambele echipe aflate în foame de puncte, ne așteptăm ca ele să mizeze pe cartea atacului și să ne ofere un meci spectaculos. Și să bifăm pe biletul zilei la pariuri pronosticul „GG & peste 2,5 goluri”, care să ne înverzească frumoasa cotă 2,24 oferită de Casa Pariurilor.

Posibibil câștig de 533 de lei cu biletul zilei de joi la pariuri

În concluzie, pentru biletul zilei de joi la pariuri, avem de la Casa Pariurilor o cotă de 2,38 pentru pronosticul „ambele marchează și peste 2,5 goluri” în meciul Alaves – Real Madrid și o cotă de 2,24 pentru același pronostic la Crystal Palace – Brighton. Combinate pe un singur bilet obținem o cotă totală de 5,33, numai bună pentru un câștig de 533 lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.