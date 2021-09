Biletul zilei la pariuri, joi, 22 septembrie 2021. Câștig de peste 320 de lei de la Get’s Bet cu două meciuri din Cupa României și La Liga

Pentru ziua de joi, 22 septembrie 2021, vă propunem două meciuri extrem de atrăgătoare pentru biletul zilei la pariuri. Prima înfruntare la care ne vom opri este cea dintre Universitatea Craiova și CFR Cluj. Pentru a doua propunere mergem în Spania pentru a urmări la lucru noua echipă a Barcelonei, într-o dispută interesantă, în deplasare, la Cadiz. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 3,21 la şi așteptăm un profit frumos.

Deschidem biletul zilei de joi, 22 septembrie 2021, la pariuri, cu meciul dintre Universitatea Craiova și CFR Cluj, ultimul din 16-imile Cupei României. Știm deja că meciurile campioanei nu sunt cele mai generoase din punct de vedere al numărului de goluri însă, de această dată situația stă puțin diferit.

Pentru a doua propunere mergem tocmai la Cadiz, în Spania, pentru întâlnirea dintre echipa locală și Barcelona, meci contând pentru etapa a 6-a din La Liga. Această partidă este extrem de importantă, mai ales pentru catalani care în precedenta partidă a smuls un egal chinuit, pe teren propriu, cu modesta Granada.

U Craiova – CFR Cluj ne aduce o cotă de 1,60 la biletul zilei

Mizăm, așa cum spuneam, în prima propunere a zilei pe meciul de la Craiova dintre Universitatea și CFR. Plecând de la premisa că se vor afla față în față campioana, respectiv câștigătoarea Cupei și a Supercupei, am fi tentați să visăm la multe goluri. Cunoaștem, însă, suficient de bine stilul de joc al lui Dan Petrescu, încât să nu riscăm nimic în alegerea pe care v-o propunem.

CFR se confruntă cu un număr mare de jucători indisponibili, iar Dan Petrescu a decis să abordeze acest joc cu foarte mulți fotbaliști care au evoluat mai puțin, sau chiar deloc în acest sezon de Liga 1. Pe de altă parte, această înfruntare poate fi momentul perfect pentru Dan Petrescu să arate că știe să pregătească un meci în condiții speciale.

În tabăra oltenilor situația este diametral opusă. Trupa lui Laurențiu Reghecampf își dorește trofee și va face tot ce îi stă în putință s-o elimine pe CFR și pentru că astfel va scăpa de un posibil adversar valoros în tururile următoare. Deocamdată parcursul Universității este mai degrabă modest, iar o victorie cu CFR ar mai schimba din impresia din Liga 1. Totuși, nu vom miza pe spectacol, ci pe un joc tacticizat. În aceste condiții vom miza pe opțiunea ” sub 2,5 goluri”, care are o cotă de 1,60 la .

Cotă de 2,00 pe biletul zilei la Cadiz – Barcelona

A doua propunere de pe biletul zilei de joi, 22 septembrie 2021, este mult mai atractivă din punct de vedere al reușitelor. Dacă jocul de la Craiova va fi unul tactic, credem cu tărie acest lucru, disputa din La Liga ar trebui să fie o demonstrație de forță a catalanilor care sunt datori față de proprii suporteri, după egalul din etapa precedentă, de pe Camp Nou.

Chiar și fără vedetele de altă dată, chiar și cu Aguero, Ansu Fati, Jordi Alba, Pedri și Dembele absenți, trupa lui Ronald Koeman are suficienți jucători de mare calitate care pot să ofere un spectacol sportiv de înaltă ținută, iar noi vom miza pe dorința catalanilor de a demonstra că rezultatul anterior a fost doar un accident.

De partea cealaltă, pentru Cadiz, acest meci este ca un bonus pentru jucători. Să înfrunți o echipă de anvergura Barcelonei este întotdeauna o mică sărbătoare. În sezonul trecut cele două oponente au încheiat confruntările directe cu două surprize de proporții. La Cadiz s-au impus gazdele, iar pe Camp Nou meciul s-a terminat remiză.

Din acest punct de vedere meciul este chiar ofertant. Putem miza pe gol de ambele părți, sau pe o opțiune multi gol, să zicem între 2 și 5 goluri. Noi, însă, vă propunem un pont ce pare cel mai singur în momentul de față. Așadar mergem pe ”X2 și peste 2,5 goluri”, care are la o cotă de 2,00.

Biletul zilei aduce un profit potențial de 321 de lei

În concluzie, pentru biletul zilei de joi, 22 septembrie 2021, la pariuri, avem de la o cotă de 1,60 pentru pronosticul ”sub 2,5 goluri” în meciul dintre Universitatea Craiova și CFR Cluj și o cotă foarte bună, 2,00 pentru ”X2 și peste 2,5 goluri”, în Cadiz – Barcelona care, combinate pe un singur bilet, ne dau o cotă totală de 3,21, numai bună pentru un câștig de 321 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.