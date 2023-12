Biletul zilei la pariuri, joi, 28 decembrie 2023. Câștig de 608 lei cu fotbal

Joi sunt programate ultimele dueluri din etapa de Boxing Day din Premier League. Pentru biletul zilei am ales două meciuri extrem de interesante și am construit o cotă totală de 6.08 la Maxbet. Un potențial câștig va fi de 608 lei, dacă vom miza 100 de lei.

Brighton – Tottenham ne rezervă o cotă de 2.48 pe biletul zilei la pariuri

Brighton – Tottenham este unul dintre duelurile interesante . Meciul de pe Amex Stadium are loc joi, 28 decembrie, ora 21:30. Cele două formații sunt despărțite de 9 puncte în clasament înainte de meciul direct.

Gazdele ocupă locul 9, cu 27 de puncte, în timp ce oaspeții se află pe poziția a 4-a, cu 36 de puncte. În etapa trecută, Brighton a remizat cu Crystal Palace, scor 1-1, în timp ce Tottenham a câștigat pe teren propriu, scor 2-1 cu Everton.

Echipa lui Ange Postecoglou are 3 victorii la rând. De cealaltă parte, Brighton are 3 meciuri consecutive fără victorie în campionat. Vom alege varianta „2 solist”, care are la Maxbet o cotă de 2.48, foarte ofertantă.

Arsenal – West Ham sare în ajutor cu o cotă de 2.44

Arsenal are nevoie de victorie în duelul cu West Ham pentru a reveni pe prima poziție. „Tunarii” primesc vizita „Ciocănarilor” joi, 28 decembrie, de la ora 22:15, . Liverpool este lider, însă „Cormoranii” au un meci în plus.

Echipa antrenată de Mikel Arteta a remizat runda precedentă în duelul pentru primul loc cu Liverpool, scor 1-1. În schimb, formația pregătită de David Moyes a obținut o victorie mare pe teren propriu împotriva lui Manchester United, scor 2-0.

Arsenal și West Ham s-au mai întâlnit în acest sezon pe 1 noiembrie, în optimile Cupei Ligii Angliei. West Ham s-a impus cu 3-1 pe London Stadium. Vom alege varianta „total goluri: peste 3,5”, care are la Maxbet o cotă de 2.44.

Biletul zilei la pariuri, joi, 28 decembrie 2023, ne poate aduce un posibil câștig de 608 de lei

În concluzie, pentru biletul zilei de joi la pariuri, avem de la Maxbet o cotă de 2.49 pentru pronosticul „2 solist” în meciul Brighton – Tottenham și o cotă de 2.44 pentru „total goluri: peste 3.5” la Arsenal – West Ham,, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 6.08. Numai bună pentru un câștig de 608 lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.