Premier League, etapa a 19-a. Newcastle – Nottingham 0-0. A început „Boxing Day”! Video

Suntem la ziua de Boxing Day, 26 decembrie, cum îi spun britanicii, și fotbalul nu putea lipsi, așa cum a fost mereu prezent în această zi. În această zi începe ultima a turului din acest sezon. Runda se va întinde pe parcursul a trei zile, urmând a se încheia joi, 28 decembrie.

Programul meciurilor din etapa a 19-a din Premier League

Marți, 26 decembrie, ora 17:00

ora 14:30 Newcastle – Nottingham Forest (Digi Sport 1, Orange Sport 1, Prima Sport 1)

Bournemouth – Fulham (Digi Sport 1, Orange Sport 1, Prima Sport 1)

Sheffield United – Luton Town (Digi Sport 2 Orange Sport 2, Prima Sport 2)

ora 19:30 Burnley – FC Liverpool (Digi Sport 1, Orange Sport 1, Prima Sport 1)

ora 22:00 Manchester United – Aston Villa (Digi Sport 1, Orange Sport 1, Prima Sport 1)

Miercuri, 27 decembrie, ora 21:30

Brentford – Wolverhampton (Digi Sport 4, Orange Sport 4, Prima Sport 3)

Chelsea – Crystal Palace (Digi Sport 2, Orange Sport 2, Prima Sport 2)

ora 22:16 Everton – Manchester City (Digi Sport 1, Orange Sport 1, Prima Sport 1)

Joi, 28 decembrie

ora 21:30 Brighton – Tottenham (Digi Sport 2 Orange Sport 2, Prima Sport 2)

ora 22:15 Arsenal – West Ham (Digi Sport 1, Orange Sport 1, Prima Sport 1)

“Tunarii” sunt pregătiți să îi bombardeze pe “ciocănari” în etapa a 19-a din Premier League

Este un derby londonez de foarte mare tradiție, cu o vechime impresionantă. Tunarii sunt primii, cu 40 de puncte, dar Liverpool și Aston Villa au doar un punct mai puțin, deci pândesc orice greșeală a echipei lui Mikel Arteta. Privind clasamentul, West Ham nu stă nici ea rău, locul 6, dar distanța până la Arsenal este de zece lungimi.

Evident, Arsenal pleacă favorită certă, dar Arteta a ținut să le spună elevilor săi că ar fi o eroare, chiar fatală, dacă ar intra pe teren considerându-se deja învingători. El consideră că West Ham este o echipă bună, care poate pune probleme serioase. Pentru Declan Rice va fi un meci special, primul împotriva fostei sale echipe, în tricoul lui Arsenal.

“Cetățenii” au luat Mondialul cluburilor, dar au pierdut teren în Premier League

Manchester City vine la Liverpool, pentru meciul cu Everton după ce a câștigat în premieră Campionatul Mondial al cluburilor. Problema este că în ultimele cinci etape de Premier League, are amânat meciul cu Brentford, a obținut o singură victorie și pare greu de crezut dar campioana la zi a ieșit din top 4, este pe 5, cu 34 de puncte și obligată să câștige acum.

Pep Guardiola se teme doar de oboseala elevilor săi, după drumul din Arabia Saudită și temperaturile foarte mari de acolo și îi are în continuare absenți pe playmaker-ul Kevin de Bruyne și pe golgheterul Erling Haaland. Însă, faptul că echipa sa a marcat șapte goluri la CM al cluburilor fără cei doi poate fi un motiv de optimism.

Cormoranii sunt favoriți pe terenul lui Burnley, penultima clasată

FC Liverpool merge la Burnley, la penultima clasată, care are doar 11 puncte, dar care etapa trecută a luat o mare gură de oxigen la Londra, cu victorie împotriva lui Fulham. Runda precedentă “cormoranii” au făcut egal acasă cu Arsenal, dar ar fi trebuit să primească un penalty la un fault în careu comis de Odegaard.

La Burnley, Jurgen Klopp va avea din nou foarte mulți absenți pe lista și așa încărcată apărând acum fundașul stânga grec Tsimikas și atacantul Luis Diaz. Va fi problemă cu postul de fundaș stânga, pentru că și scoțianul Robertson e indisponibil, așa că Jurgen Klopp trebuie să improvizeze.

Primul meci pentru Manchester United sub ochii principalului investitor, Jim Ratcliffe

Pe Old Trafford va fi meciul răniților. United are zece absențe sigure plus alte două probabile, iar Aston Villa are șapte jucători out. United e departe de forma unei echipe cu pretenții de loc de Champions League. Aston Villa a ratat, incredibil, pe teren propriu momentul istoric de a deveni lider, făcând in extremis 1-1 cu ultima clasată, Sheffield United.

Va fi primul meci pentru Sir Jim Ratcliffe, 71 de ani, care a plătit 1,5 miliarde euro pentru a prelua 25 la sută din acțiunile lui Manchester United. Ceea ce îl face să aibă cuvântul principal de spus în club. Și noul acționar chiar are gânduri foarte mari pentru revigorarea lui United. chiar începând din această iarnă. Când ar urma să plece o serie de jucători și foarte posibil și antrenorul Erik ten Hag. Se vor începe negocierile cu câțiva jucători de top în frunte cu golgheterul lui Napoli, Victor Osimhen, a cărui clauză de eliberare este foarte mare, 160 de milioane de euro.