Biletul zilei la pariuri, luni, 5 septembrie 2022. Mizăm pe două partide din România și Spania pentru un câștig de peste 370 de lei

Weekendul a fost cât se poate de atractiv din punct de vedere al ofertelor de pariere și mai ales al rezultatelor, care mai de care mai spectaculoase. Și pentru că vrem să începem săptămâna rămânând aproape de sportul preferat am ales două propuneri pe care să le și argumentăm suficient încât să vă convingem să mergeți pe mâna noastră. Pentru biletul zilei de luni, 5 septembrie 2022 am ales două dueluri din România, respectiv din Spania, în care sperăm urmărim partide interesante. Vom miza 100 de lei pe o cotă totală de 3,71 la .

Deschidem biletul zilei de luni, 5 septembrie 2022 cu duelul din campionatul României dintre Universitatea Craiova și Farul Constanța. Cele două echipe au în componență jucători de mare calitate care ne îndreptățesc să credem că ne vor oferi un spectacol sportiv de înaltă ținută, chiar dacă nu vom miza pe foarte multe goluri și veți vedea de ce.

Pentru cea de a doua propunere mergem în Spania, pentru partida dintre Valladolid și Almeria. În acest caz putem vorbi despre o reeditare a luptei pentru supremație în eșalonul secund, în campionatul trecut. Atunci au fost două meciuri atrăgătoare, cu multe goluri. În La Liga sigur că lucrurile stau puțin diferit dată fiind diferența de valoare dintre cele două eșaloane. Însă, credem că este un moment prielnic pentru ambele oponente să depășească tracul, sau dacă vreți șocul impactului cu primul nivel fotbalistic al Spaniei.

Cotă de 2,10 pe biletul zilei în disputa U Craiova – Farul

Prima propunere de pe biletul zilei de luni, 5 septembrie 2022, este așa cum spuneam mai devreme întâlnirea dintre Universitatea Craiova și Farul Constanța. Sunt două echipe din categoria grea a campionatului României, chiar dacă în ceea ce îi privește pe olteni am fi tentați să credem că au intrat pe o pantă descendentă. Cum spuneam anterior, nu trebuie să ne lăsăm influențați de aparențe.

În fond se întâlnesc două dintre echipele care au în componență câțiva dintre cei mai valoroși fotbaliști din România. Pe de altă parte, referindu-ne la cei doi antrenori, Mirel Rădoi și Gică Hagi, ne gândim că e și un duel al generațiilor, o dispută tactică între doi foști selecționeri, dar și doi foști mari fotbaliști. Avantajul ar trebui să fie de partea lui Hagi, însă Rădoi a demonstrat că este adeptul unui fotbal ce poate fi surprinzător pentru orice tehnician.

Nu întotdeauna elementul surpriză al lui Mirel Rădoi este benefic și pentru propria echipă. Pare că în Bănie elanul instalării pe bancă a fostului internațional s-a estompat destul de repede, iar ratarea calificării în grupele Conference League i-a afectat pe fotbaliștii Universității Craiova. Deși nimeni nu recunoaște acest lucru, evoluțiile de după meciul cu Hapoel Beer Sheva au fost la un nivel să-l numim nesatisfăcător.

”Marinarii” în schimb sunt pe val și evoluțiile lor sunt dea dreptul încântătoare în acest sezon. Pare că Hagi a găsit din nou formula câștigătoare și are jucători dornici să demonstreze că sunt pregătiți de cel mai mare fotbalist român al tuturor timpurilor. Suntem convinși că va fi un meci frumos, deschis, dar nu vom miza pe foarte multe goluri. Așadar, vom paria fără să riscăm prea mult pe: ”X2 și sub 2,5 goluri”, care are la o cotă de 2,10.

Valladolid – Almeria ne aduce o cotă de 1,76 la biletul zilei

Mergem în Spania pentru cea de a doua propunere, pontul care ar trebui să ne ajute să ne apropiem de un câștig frumușel. Întâlnirea dintre Valladolid și Almeria este alegerea noastră pentru că în acest caz pare cel mai ușor de intuit că vom vedea și goluri. Spuneam că este o reeditare a duelului pe care cele două oponente l-au avut în campionatul trecut în Segunda Division.

Atunci s-au marcat opt goluri și ambele au promovat direct în La Liga de pe primele două locuri, departajate de golaveraj. În primul eșalon atât Valladolid, cât și Almeria, au început ezitant. Înaintea acestui meci oaspeții stau ceva mai bine în clasament având o victorie, o remiză, și un eșec în primele trei etape disputate. Echipa fostului mare atacant, brazilianul Ronaldo, nu doar că nu a câștigat vreun joc în primele runde, dar a și marcat un singur gol!

Din acest punct de vedere se ridică întrebarea de unde atât de mult optimism în propunerea noastră care vizează multe goluri? E destul de ușor de justificat. Ambele echipe sunt în fața unui duel în care chiar își pot reabilita imaginea și statutul de echipe nou promovate. Dacă reamintim că în sezonul trecut au marcat împreună de opt ori în întâlnirile directe, credem că am răspuns la întrebare. Pariem așadar pe: ”ambele echipe vor marca”, pont care are o cotă de 1,76 la .

Biletul zilei aduce un profit potențial de 371 de lei

În concluzie, pentru biletul zilei de luni, 5 septembrie 2022, la pariuri, avem de la o cotă de 2,10 pentru pronosticul ”X2 și sub 2,5 goluri” în duelul dintre Universitatea Craiova și Farul Constanța o cotă de 1,76 pentru ”ambele echipe marchează”, în disputa dintre Valladolid și Almeria, care, combinate pe un singur bilet ne garantează un câștig de 371 lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.