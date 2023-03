Biletul zilei la pariuri, marți, 21 martie 2023. Posibil câștig de aproape 400 de lei cu meciuri din Liga Campionilor la fotbal feminin

Biletul zilei la pariuri de marți, 21 martie 2023, va fi format din două evenimente programate în „sferturile” Ligii Campionilor la fotbal feminin. Echipele de club au luat o pauză de la ritmul intens și le vor lăsa locul în scenă echipelor naționale. Am construit o cotă totală de 3,82 la Favbet, iar un potențial bilet verde ne va aduce în buzunare 382 de lei dacă vom miza 100 de lei.

Partida Bayern – Arsenal din Liga Campionilor la fotbal feminin ne asigură o cotă de 1,99 pe biletul zilei la pariuri

Similar competiției masculine, Liga Campionilor la fotbal feminin programează dueluri interesante în cea mai titrată competiție inter-cluburi din Europa. Echipa de fotbal feminin al lui Bayern primește vizita celor de la Arsenal, marți, 21 martie, de la ora 19:45 în meciul tur din .

Cotele privind acest eveniment sportiv indică spre Bayern Munchen, care se descurcă de minune și în competiția masculină. Echipa „bavareză” are șase victorii consecutive și vine cu moralul ridicat pentru primul meci din „dubla” cu Arsenal. Totodată, echipa antrenată de Alexander Straus marchează la foc automat în fiecare partidă.

De cealaltă parte, oaspeții au de asemenea un moral ridicat, deoarece vin după trei victorii consecutive în campionat. Echipa londoneză a câștigat în ultimele trei partide cu Chelsea (3-1), Liverpool (2-0) și Reading (4-0). Precedentele și singurele două dueluri directe au fost adjudecate de Bayern Munchen cu 3-1 în 2017 și 1-0 în 2019. Vom alege varianta „1 solist”, care are o cotă de 1,99 la Favbet, foarte ofertantă.

Duelul AS Roma – Barcelona din Liga Campionilor la fotbal feminin sare în ajutor cu o cotă de 1,92 pe biletul zilei la pariuri

Celălalt duel al serii din Liga Campionilor le pune față în față pe AS Roma și Barcelona. Duelul de pe Olimpico este programat marți, 21 martie, de la ora 22:00. Va fi prima întâlnire directă între cele două formații de fotbal feminin.

Partida tur a „sferturilor” Ligii Campionilor dintre cele două echipe ar trebui să fie un punct de interes și pentru români, deoarece la . „Centralul” din România va fi ajutat de la linii de Petruța Iugulescu și Mihaela Țepușă. În camera VAR se vor afla doi arbitri tot din țara noastră, Ovidiu Haţegan și Horațiu Feșnic.

Barcelona este mare favorită deși joacă pe teren străin, iar ca referință stau ultimele 11 partide pe care echipa „catalană” le-a câștigat. Mai mult decât atât, echipa de pe Camp Nou are o singură înfrângere în 2023 la „masa verde”. AS Roma vine după două victorii în campionat cu AC Milan și Fiorentina. Vom alege varianta „peste 3,5 goluri”, care are la Favbet o cotă de 1,92, numai bună de pariat.

Biletul zilei la pariuri de marți, 21 martie 2023, aduce un posibil câștig de 382 lei

În concluzie, pentru biletul zilei de marți la pariuri, avem de la Favbet o cotă de 1.99 pentru pronosticul „1 solist” în meciul Bayern Munchen F – Arsenal F și o cotă de 1,92 pentru „peste 3,5 goluri” la AS Roma F – Barcelona F, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 3,82. Numai bună pentru un câștig de 382 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.