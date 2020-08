Biletul zilei la pariuri, marţi, 4 august. Meciurile care îţi pot aduce 257 de lei

Biletul zilei la pariuri, marţi, 4 august. Un sezon 2019-2020 bulversat de pandemie se apropie de final. Primele divizii s-au încheiat, dar situaţia promovării nu e definitivă încă peste tot. În Anglia şi Italia avem play-off-uri de promovare pe prima scenă şi mizăm pe ele. Betano ne oferă o cotă totală de 2,58.

Primul meci de pe biletul zilei este Brentford – Fulham, de la 21:45. Este marea „finală“ de pe Wembley pentru promovarea în Premier League. Ultimul meci al sezonului în Championship şi partida care o poate readuce pe Brentford pe prima scenă după 73 de ani. Fulham ar reveni după doar 6 sezoane în liga secundă.

Chievo – Empoli, de la 22:00, este cea de-a doua confruntare de pe biletul zilei. Se joacă în sferturile play-off-ului de promovare în Serie A. Va fi prima dispută dintre cele două care va avea o câştigătoare din 2017 încoace, pentru că precedentele patru directe s-au terminat la egalitate şi, fiind etape normale de campionat, nu s-a făcut departajare suplimentară.

Biletul zilei la pariuri, marţi, 4 august. Brentford şi-a revenit la timp

Brentford a terminat sezonul regular pe locul 3 după ce a pierdut în ultimele două etape şi a ratat promovarea directă de pe locul secund. Mai mult, a cedat cu 0-1 şi prima partidă din play-off, la Swansea. Şi-a revenit, însă, la timp şi a întors rezultatul în retur, câştigând cu 3-1.

Fulham, după cele 46 de etape din campionat, a adunat, de asemenea, 81 de puncte şi s-a clasat pe locul 4. Vestea proastă pentru Fulham este că în meciurile directe cu Brentford nu a câştigat de cinci întâlniri. În 2016, a fost ultimul succes în faţa adversarului de azi. De atunci, au fost 3 victorii ale lui Brentford şi două remize. Niciodată, în acest interval, nu s-au marcat mai mult de 4 goluri, iar 80% dintre partide au avut cel puţin două reuşit. „Total goluri 2-4“ are cota 1,59 la Betano.

Patru egaluri în ultimele patru directe

Chievo a strâns 56 de puncte în cele 38 de etape din Serie B şi vine cu un moral excelent, după 3 victorii consecutive. A terminat campionatul pe poziţia a şasea. Are şansa de a reveni în Serie A (a retrogradat ruşinos în 2019, cu numai 17 puncte în 38 de runde) după un singur sezon în divizia secundă.

Empoli, locul 7 cu 54 de puncte, are, asemenea adversarului de astăzi, posibilitatea de a reveni în Serie A după un singur an în Serie B. A tremurat teribil pentru locul de play-off, pe care şi l-a asigurat cu victoria din ultima rundă. Pisa, echipă care nu a prins faza eliminatorie, a avut tot 54 de puncte. Empoli şi Chievo sunt două echipe de valoare apropiată, dovadă şi ultimele rezultate directe. „PSF X“ are cota 1,62 la Betano.

În concluzie, ne aşteptăm la un profit de peste 150 de lei, graţie cotei de 2,58 oferită de Betano, pentru 2-4 goluri la Brentford – Fulham şi egalitate în pauză sau la final la Chievo – Empoli.

ATENŢIE! Acestea sunt doar nişte pronosticuri ale tipsterilor FANATIK şi nu reprezintă o garanţie a câştigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază şi de sumele pe care alege să le mizeze.

