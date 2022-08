Biletul zilei la pariuri, miercuri, 3 august 2022. Mizăm pe două partide din Liga Campionilor pentru un câștig de peste 540 de lei

Pentru ziua de miercuri, 3 august 2022 pentru biletul zilei la pariuri vă propunem două ponturi extrase din două meciuri care se dispută în preliminariile Ligii Campionilor, competiție în care reprezentanta României deja a părăsit competiție după primul tur. Am ales două înfruntări pe care le considerăm cele mai interesante, deși orice partidă din cea mai importantă competiție continentală intercluburi are farmecul ei. Vom miza 100 de lei pe o cotă totală de 5,42 la .

Deschidem biletul zilei de miercuri, 3 august 2022 cu meciul în care se întâlnesc Dynamo Kiev și Sturm Graz, într-un duel în care, aparent, ucrainenii sunt favoriți. Știm însă, din experiențele noastre anterioare că în Liga Campionilor e destul de greu să definim noțiunea de favorită, cu atât mai mult cu cât echipa lui Mircea Lucescu se antrenează și joacă pe unde apucă.

ADVERTISEMENT

Pentru a doua propunere mergem în Serbia pentru un duel la fel de atractiv și care ne poate rotunji semnificativ veniturile. Este vorba despre o confruntare în care este implicată o echipă de care se leagă una dintre cele mai rușinoase eliminări a unei campioane a României, Pyunik Erevan. Adversara armenilor este Steaua Roșie belgrad, o altă amintire de coșmar pentru CFR Cluj.

Cotă de 3,10 pe biletul zilei în disputa Dynamo Kiev – Sturm Graz

Prima propunere de pe biletul zilei de miercuri, 3 august 2022, este așa cum spuneam mai devreme întâlnirea dintre Dynamo Kiev și Sturm Graz. Echipa lui Mircea Lucescu a demonstrat că poate pune probleme, că este o echipă din elita fotbalului continental, dar nici austriecii nu sunt o formație oarecare.

ADVERTISEMENT

Date fiind condițiile în care s-au pregătit fotbaliștii lui ”Il Luce” și șansa celor de la Sturm Graz de a obține o calificare pentru istorie vom merge pe un pont pe care îl considerăm cel mai apropiat de ceea ce se va întâmpla pe terenul de joc. Vorbim de două echipe cu apetit ofensiv. Mai mult, un astfel de meci credem că trebuie încercat de pariori și pentru că în ciuda echipei care va accede în faza următoare ne așteptăm la o dublă de foc.

Am fi tentați să mizăm pe goluri, dată fiind valoarea lotului lui Mircea Lucescu, dar și pentru că austriecii nu prea au ce pierde din această înfruntare. Nu vom miza pe acest lucru. Tehnicianul român a demonstrat în timp că știe să se adapteze perfect pe jocul adversarilor și acum, mai mult ca oricând, importantă este calificarea.

ADVERTISEMENT

În plus, meciul se va juca pe teren neutru, în Polinia, la Lodz, iar Dynamo Kiev a arătat că se simte mai bine pe teren străin în actuala ediție a Ligii Campionilor. Acordăm cumva prima șansă celor de la Dynamo, dar nu vom miza pe foarte multe reușite. Opțiunea noastră va fi: ”ambele echipe marchează și sub 3,5 goluri”, care are la o cotă de 3,10.

Steaua Roșie Belgrad – Pyunik Everan ne aduce o cotă de 1,75 la biletul zilei

Mergem în Serbia pentru cel de al doilea meci de pe biletul zilei. În acest caz vorbim de o echipă, Steaua Roșie, favorită certă la calificare, dar fosta adversară a CFR-ului a demonstrat că poate să pună proleme atunci când este luată la preț de matineu, precum jocul pe care îl practică.

ADVERTISEMENT

Am ales acest meci pentru că suntem curioși până unde poate să meargă Pyunik Erevan, echipa care fără să joace un fotbal plăcut știe să gestioneze momentele importante, de slăbiciune ale adversarelor. De partea cealaltă, gazdele sunt aproape de o performanță importantă, în fața unui adversar mai puțin obișnuit cu accederea în fazele superioare ale întrecerilor continentale.

ADVERTISEMENT

În acest duel există o favorită certă pe hârtie și aceea este Steaua Roșie Belgrad, iar noi le vom acorda credit total. Mergem cu încredere pe ambiția sârbilor de a demonstra că sunt o echipă ce poate face parte din elita fotbalului. Așadar, vom miza cu încredere pe pontul care credem că este cel mai apropiat de ceea ce se va întâmpla: ”1 și peste 2,5 goluri”, care are o cotă de 1,75 la .

Biletul zilei aduce un profit potențial de 542 de lei

În concluzie, pentru biletul zilei de miercuri, 3 august 2022, la pariuri, avem de la o cotă de 3,10 pentru pronosticul ”ambele marchează și sub 3,5 goluri” în duelul dintre Dynamo Kiev și Sturm Graz și o cotă de 1,75 pentru ”1 și peste 2,5 goluri”, în disputa dintre Steaua Roșie Belgrad și Pyunik Eervan, care, combinate pe un singur bilet ne garantează un câștig de 542 lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.