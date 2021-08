Biletul zilei la pariuri, sâmbătă, 21 august 2021. Câștig de peste 400 de lei de la Get’s Bet

Biletul zilei la pariuri de sâmbătă, 21 august 2021, îl dedicăm meciurilor din Liga 1 a României și LaLiga. Vizăm pe acest bilet două jocuri din România și Spania pentru că în cele două alegeri ale noastre suntem convinși că am citit deja jocul echipelor implicate, cel puțin în România. Primul dintre acestea, FC Argeș – CFR Cluj se joacă de la ora 21:30. A doua propunere este Athletic Bilbao – Barcelona și se joacă de la 23:00. Și câștigul, de 405 lei mulțumită unei cote totale de 4,05, oferită de pentru cele două pronosticuri alese de noi este unul la fel de atractiv precum meciurile pe care vom miza.

Primul meci la care ne-am oprit este cel din prima ligă a României, FC Argeș – CFR. Aparent o partidă care nu ar trebui să ne încurajeze să pariem pe ea, întâlnirea de la Pitești, veți vedea, că are toate premisele unul joc spectaculos și, ceea ce ne interesează pe noi, ne va aduce și un profit mai mult decât atractiv.

A doua propunere, cum spuneam, se dispută ceva mai târziu, de la 23:00, și le opune pe Bilbao și Barcelona. Cele două oponente nu se au deloc la inimă una pe cealaltă. Bascii au cucerit recent un trofeu în fața catalanilor pe vremea când Messi încă juca în blaugrana. Să nu ne lăsăm păcăliți de diferența de valoare dintre cele două oponente, dimpotrivă vom miza pe spectacol.

FC Argeș – CFR Cluj ne aduce pe biletul zilei o cotă de 2,25

Întâlnirea dintre FC Argeș și CFR Cluj este meciul perfect pentru a paria pe opțiunea multigol. Sunt două dintre formațiile care cumva, cumva păcălesc fotbalul, dar de data aceasta vorbim de un context special. Gazdele, pregătite de Andrei Prepeliță, sunt genul de echipă kamikaze, care caută golul, caută să ajungă în careul advers și să marcheze cât pot duce oponenți.

Și totuși, FC Argeș nu este una dintre echipele care au înscris mult în acest început de campionat. Mai exact doar patru goluri, ceea ce ne dă o medie mai mică de un gol per meci, dar este exact echipa de la care putem aștepta o explozie în orice moment al unui joc. La polul opus, CFR, vine după o perioadă extrem de agitată. Ca să nu mai spunem că este una dintre cele mai bune încasatoare din fotbalul intern.

De la revenirea piteștenilor în Liga 1 întâlnirile directe au fost la discreția feroviarilor. Asta nu înseamnă că nu vom miza pe atmosfera mai puțin bună din vestiarul campioanei. Și pentru ca pariul să fie și mai atractiv vom paria cu încredere pe ”peste 2,5 goluri”, pentru că și cotă de 2,25 la ne face cu ochiul.

Bilbao – Barcelona ne aduce o cotă de 1,80 la biletul zilei

Revenind la duelul de la ora 23:00, din Spania, dintre Bilbao și Barcelona, aici opțiunile de pariere am spune că sunt destul de multe, pentru că e un meci de o asemenea încărcătură poate produce orice. Rivalitatea dintre cele două e atât de mare încât orice întâlnire devine mai mult decât atractivă.

Însă, vorbim de totuși de o dispută măcar aparent dezechilibrată. Barcelona a demonstrat că există viață după Messi, Bilbao nu a fost în stare să înscrie la Elche, una dintre candidatele la retrogradare. În ”Catedrala” din Bilbao lucrurile se vor schimba radical, suntem sigur. Gazdele vor face tot ce le va sta în putință, dacă nu să câștige, măcar să marcheze contra catalanilor.

De-a lungul istoriei cele două echipe s-au întâlnit de 72 de ori și am spune că Barca mereu câștigă. Vorbim deci, de o rivalitate de zeci de ani, care nu are cum să se transpună altfel decât printr-o dorință comună de a tranșa lucrurile în favoarea uneia, sau a celeilalte. Mergem cu încredere, pe ”ambele marchează”, pont ce are o cotă de 1,80 la

405 de lei câștigați cu biletul zilei din 21 august

În concluzie, cele două dueluri alese de noi pentru ziua de sâmbătă, 21 august 2021, FC Argeș – CFR, respectiv Bilbao – Barcelona, ne aduc o cotă totală de 4,05 la , iar noi vom miza pe aceste partide, pentru că ar trebui să curgă golurile, dar și pentru că profitul preconizat este mai mult decât atractiv.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.