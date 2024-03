Biletul zilei la pariuri, sâmbătă 23 martie. Câștig de peste 630 de lei cu super amicale

Nu avem partide în campionatele de top ale Europei în acest weekend, însă oferta fotbalistică este una de neratat. Pe lângă mai sunt programate o gramadă de jocuri amicale în care sunt angrenate echipele naționale. Am ales două dintre ele pentru biletul zilei la pariuri, am obținut o cotă totală de 6,31 de la FAVBET și am putea obține un câștig de peste 630 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei pe el.

Cotă de 2,39 pentru biletul zilei de sâmbătă la pariuri de la Anglia – Brazilia

Marile forțe fotbalistice ale lumii își fac în această perioadă ultimele reglaje înaintea competițiilor importante care vor avea loc în vară, fie că vorbim de sau de Copa America, programate cam în aceeași perioadă.

Și pentru că selecționerii au nevoie să știe cu adevărat care este fața echipei pe care o pregătesc, și meciurile amicale pe care și le-au programat sunt unele împotriva unor adversari de clasă. Așa că, sâmbătă, avem parte de două super partide, care pot rivaliza oricând cu o finală de Campionat Mondial. Și de aceea le-am selectat și noi pentru biletul zilei la pariuri.

Începem în ordine cronologică cu șocul Anglia – Brazilia, programat să înceapă la ora 21:00, pe stadionul „Wembley” din Londra, și pe care microbiștii din România îl pot urmări la tv pe canalele Prima Sport 1 și Digi Sport 1. Se întâlnesc două forțe fotbalistice ale lumii, care nu mai au nevoie de nicio prezentare. Vedete de 24 de karate în ambele tabere, chiar dacă

Britanicii sunt o forță pe teren propriu, au victorii pe linie în ultimele 5 partide disputate în propriul fief și au marcat nu mai puțin de 15 goluri. Medie impresionantă de 3 goluri pe meci, cu toate că au întâlnit și adversari de calibru, cum ar fi Italia, de care au trecut clar cu 3-1.

Brazilia, în schimb, păcătuiește din punctul de vedere al rezultatelor și vine pe „Wembley” după 3 înfrângeri consecutive. Chiar și așa, selecționata „Selecao” este recunoscută pentru spiritul său ofensiv și spectaculos, reușind să înscrie aproape meci de meci, indiferent de adversarul pe care-l întâlnește.

În aceste condiții, e clar că fanii fotbalului trebuie să se aștepte la un show de zile mari. Și la goluri multe… Drept pentru care, vom alege pentru biletul zilei de sâmbătă la pariuri pronosticul „ambele marchează și peste 2,5 goluri”, care are la FAVBET o cotă de 2,39.

Franța – Germania aduce o cotă de 2,64 la biletul zilei de sâmbătă la pariuri

Al doilea „amical de lux programat sâmbătă seara ales de noi pentru biletul zilei la pariuri este cel de la Lyon, dintre Franța și Germania. Va începe la ora 22:00 și va putea fi vizionat în România pe posturile Prima Sport 2 și Digi Sport 2.

Selecționata „Cocoșului galic” este o forță pe teren propriu, unde are victorii pe linie în ultimele 10 întâlniri, în care doar o singură dată a marcat mai puțin de două goluri, contra Greciei în iunie 2023. Dar are, tot în 2023, un 4-0 cu Olanda, 4-1 cu Scoția sau… 14-0 cu Gibraltar!!!!

De partea cealaltă, Germania nu este în cea mai bună formă la ora actuală, iar îngrijorarea este cuvântul de ordine în tabăra „panzerelor” înaintea Turneului Final al Euro 2024 pe care-l va găzdui în vară. Nemții au două eșecuri și un egal în ultimele 3 partide, iar contra francezilor bilanțul recent este unul negativ.

Ceea ce ne face să credem că Franța pornește cu prima șansă în amicalul de sâmbătă seara. Așa că vom merge pe mâna ei, dar vom plusa și cu niște goluri. Și vom alege pentru biletul zilei la pariuri cota de 2,64 oferită de FAVBET pentru pronosticul „1 solist și peste 2,5 goluri”.

Câștig de peste 630 de lei cu biletul zilei la pariuri

În concluzie, pentru biletul zilei de sâmbătă la pariuri, avem de la FAVBET o cotă de 2,39 pentru pronosticul „ambele marchează și peste 2,5 goluri” la meciul Anglia – Brazilia și o cotă de 2,64 pentru „1 solist și peste 2,5 goluri” la Franța – Germania, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 6,31. Numai bună pentru un câștig de peste 630 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.