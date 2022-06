Biletul zilei la pariuri, sâmbătă, 25 iunie 2022. Mizăm pe meciuri din Norvegia și de la CE U19 pentru un câștig de 390 de lei

Pentru ziua de sâmbătă, 25 iunie 2022 pentru biletul zilei la pariuri vă propunem două meciuri pe care mergem cu încrederea că vom vedea goluri multe. De ce? Pentru că la mijloc, veți vedea, sunt multe orgolii. Le-am studiat și avem convingerea că nu vom da greș. Vizăm și un profit de 390 de lei. Evident vom și argumenta pentru fiecare în parte alegerea făcută. Vorbim despre un meci din Norvegia și de duelul zilei la Campionatul European U19. Vom miza 100 de lei pe o cotă totală de 4,10 la .

Deschidem biletul zilei de sâmbătă, 25 iunie 2022 cu un meci în care vom urmări la lucru cea mai titrată echipă norvegiană ajunsă între timp într-un moment delicat al existenței. După ani de zile în care a uimit Europa în înytrecerile continentale intercluburi, Rosenborg, căci despre ea vorbim, a devenit o echipă de mijlocul clasamentului, în căutarea gloriei pierdute.

Pentru a doua propunere vom merge, virtual desigur, în Slovacia, pentru a urmări meciul cap de afiș din etapa a treia, și ultima, din faza grupelor (grupa B), Austria versus Serbia, de la Campionatul European U19. Am ales acest meci pentru că sârbii păstrează încă șanse de calificare în semifinale, dar ne așteptăm și la o replică pe măsură din partea austriecilor, care nu mai au nimic de pierdut.

Cotă de 1,95 pe biletul zilei în disputa Rosenborg – Kristiansund

Prima propunere de pe biletul zilei de sâmbătă, 25 iunie 2022, este așa cum spuneam mai devreme întâlnirea dintre Rosenborg și Kristiansund, din etapa a 11-a a primului eșalon din Norvegia, meci ce va începe la ora 19:00. Din experiență știm deja că în campionatele din țările nordice golurile cad cu nemiluita și exact asta ne dorim să vedem și în acest meci.

Însă, mai înainte să trăim din amintiri, din perioada în care gazdele de la Rosenborg dominau întrecerea internă și obținea rezultate mai mult decât onorabile în întrecerile continentale intercluburi, trebuie să spunem că în acest moment ambele oponente sunt două dintre echipele de pluton din Norvegia. Și nu ne referim doar la rezultate, ci exact la goluri, pentru că pe asta vom miza.

Dacă Rosenborg are totuși o medie de 1,6 goluri per meci, marcate, Kristiansund abia a reușit să perforeze de 5 ori porțile adverse. Acest lucru ar trebui să ne dea de gândit, dar noi vedem lucrurile puțin diferit și am și găsit un pont care să ne fie pe plac din punct de vedere al câștigurilor. Așadar vom miza, pe de o parte pe dorința celor de la Rosenborg de a ține pasul cu celelalte partenere de întrecere, pe de altă parte credem că momentul este unul numai bun pentru echipa oaspete să producă o surpriză.

Nu ne așteptăm ca echipa din Kristiansud să câștige acest joc, dar cu siguranță poate să înscrie, pentru că Rosenborg a dovedit nu doar că nu are un atac pe măsura vremurile amintite mai devreme, ci și o apărare destul de fragilă, încasând în medie 1,3 goluri per meci. În consecință, opțiunea noastră va fi: ”1X și ambele marchează”, care are la o cotă de 1,95.

Austria – Serbia ne aduce o cotă de 2,10 la biletul zilei

Mergem în Slovacia pentru următoarea propunere, mai exact la turneul final al Campionatului European sub 19 ani pentru a le urmări la lucru pe Austria, o echipa condamnată într-un fel, în sensul în care ea nu mai poate aspira la o calificare în semifinale, dar rămâne miza locului 3 care duce la barajul de calificare pentru turneul final al Cupei Mondiale de anul viitor.

Serbia, pe de altă parte, are un punct, însă e greu de crezut că mai poate visa la locul secund dat fiind golaverajul (-4) net inferior Israelului(+2), a doua clasată în grupa B. La fel ca și în cazul Austriei, sârbii au șansa locului 3, iar o posibilă adversară a lor în barajul pentru Cupa Mondială ar putea fi chiar România, dacă ”micii tricolori” vor încheia faza grupelor pe aceiași poziție (3).

Tocmai pentru că există această miză, a prezenței la baraj, vom merge pe un joc deschis în care ne așteptăm ca ambele oponente să înscrie. În fond nici una, nici cealaltă, nu mai au nimic de pierdut. Sigur că o remiză i-ar avantaja pe sârbi, dar nu credem că vor aborda meciul cu acest gând. În acest caz pontul care credem că este cel mai apropiat de ceea ce se va întâmpla este: ”1 sau 2 și ambele echipe să înscrie”, care are o cotă de 2,10 la .

Biletul zilei aduce un profit potențial de 390 de lei

În concluzie, pentru biletul zilei de sâmbătă, 25 iunie 2022, la pariuri, avem de la o cotă de 1,95 pentru pronosticul ”1X și ambele înscriu în meci” în duelul dintre Rosenborg și Kristiansund și o cotă de 2,10 pentru ”1 sau 2 și ambele înscriu”, în disputa de la EURO U19, dintre Austria și Serbia care, combinate pe un singur bilet ne garantează un câștig de 390 lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.