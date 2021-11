Biletul zilei la pariuri, vineri, 12 noiembrie 2021. Meciurile finalistelor Euro 2020 ne aduc la Get’s Bet un câștig de peste 550 de lei

Pentru prima ultima zi a săptămânii înainte de weekend vom paria pe două dueluri din preliminariile Campionatului Mondial de anul viitor, în care sunt angrenate finalistele lui Euro 2020, Italia și Anglia. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 5,77 la şi aşteptăm un profit consistent.

Primul meci al biletului zilei de vineri la pariuri este între Italia și Elveția, derby-ul grupei C. Cele două naționale sunt pe primele două locuri, cu același număr de puncte, 14, campioana europeană fiind avantajată de golaveraj. Partida se va juca pe Stadio Olimpico și va începe la ora 21:45.

A doua confruntare de pe biletul zilei de vineri o are ca protagonistă pe Anglia. Vicecampioana europeană primește pe Wembley vizita Albaniei. Ambele reprezentative sunt pe podium în grupa I. Britanicii conduc grupa, cu 20 de puncte, in timp ce oaspeții sunt pe 3, cu 15 puncte. Meciul va lua startul la aceeași oră, 21:45.

Cotă de 2,10 de la Italia – Elveția pentru biletul zilei

Cu două etape rămase din preliminarii, Italia nu este sigură că va încheia grupa C pe locul 1. Campioana europeană are un avantaj față de Elveția datorită golaverajului. „Squadra Azzurra” a marcat 12 goluri și a primit unul singur, spre deosebire de reprezentativa Țării Cantoanelor care are 10 goluri marcate și unul încasat.

Italienii puteau să se califice direct la Cupa Mondială, dar au ratat această ocazie în urma eliminării provocate de Spania în penultimul act din UEFA Nations League. Eșecul cu „Furia Roja” i-a întrerupt Italiei seria de invincibilitate de 37 de partide.

Italia și Elveția au fost adversare și în grupa de la Campionatul European. Oaspeții din această partidă și-au luat o mică revanșă față de ce s-a întâmplat la Euro, atunci când „Squadra Azzurra” a câștigat la scor de neprezentare. În turul de pe 5 septembrie, cele două echipe au încheiat la egalitate, scor 0-0. Elveția nu a mai pierdut din vară, de la Euro, când a fost eliminată în sferturi de Spania, la loviturile de departajare, după 1-1 în 120 de minute. Astfel, pentru că ne așteptăm la o partidă extrem de echilibrată, vom alege pronosticul „ambele echipe marchează”, pentru că și cota de 2,10 oferită de este extrem de tentantă.

Golurile în Anglia – Albania ne aduc o cotă de 2,75

Anglia primește vizita Albaniei în etapa a 9-a din grupa I. În tur, britanicii s-au impus cu 2-0. Naționala lui Southgate este pe locul 1, cu 20 de puncte, după ce a obținut șase victorii și a suferit două remize. Ultimul rezultat a fost un egal, cu Ungaria, singurele puncte pierdute pe teren propriu. Englezii nu vor putea miza la această partidă pe accidentații Rashford, Shaw, Mount și Ward-Prowse.

De cealaltă parte, Albania încă speră la locul 2. E pe 3, cu 15 puncte, două mai puține decât Polonia. În ultima partidă, albanezii au dat piept cu leșii, care i-au învins pe teren propriu, scor 0-1. Oaspeții de pe Wembley au până acum cinci victorii și trei înfrângeri și un golaveraj de 11-7. La această partidă vom miza pe varianta „peste 3,5 goluri”, pentru că și cota de 2,75 de la nu trebuie ratată.

Biletul zilei aduce un profit potenţial de 577 de lei

În concluzie, pentru biletul zilei de vineri la pariuri, avem de la o cotă de 2,10 pentru pronosticul „ambele echipe marchează” în meciul Italia – Elveția și o cotă de 2,75 pentru „peste 3,5 goluri” la Anglia – Albania, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 5,77. Numai bună pentru un câștig de 577 lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.