Biletul zilei la pariuri, vineri, 2 septembrie 2022. Mizăm pe două partide din România și Germania pentru un câștig de peste 590 de lei

Nici nu am apucat să savurăm spectacolul fotbalistic de la jumătatea săptămânii, din etapele intermediare programate în mai toate campionatele Europei și ne și întoarcem la obișnuințele noastre de weekend. Pentru biletul zilei de vineri, 2 septembrie 2022 am ales două dueluri din România, respectiv din Germania, în care urmărim nu doar numărul de goluri marcate, ci și profitul, unul pe care îl considerăm frumușel pentru un sfârșit de săptămână. Vom miza 100 de lei pe o cotă totală de 5,92 la .

Deschidem biletul zilei de vineri, 2 septembrie 2022 cu duelul din SuperLiga României dintre Universitatea Cluj și FC U Craiova 1948. Cele două echipe se reîntâlnesc, în SuperLigă de această dată, după ce în urmă cu două sezoane au luptat umăr la umăr pentru promovare. Atunci au avut oltenii câștig de cauză. Acum lucrurile ar trebui să stea un pic altfel, pentru că și nivelul este unul superior.

Pentru cea de a doua propunere mergem în Germania, pentru duelul dintre Borussia Dortmund și Hoffenheim. În acest caz putem vorbi despre un meci care în ultimii ani a fost extrem de atractiv, și pentru spectatori și pentru pariori. Întâlnirile lor au fost nu doar spectaculoase, ca exprimare sportivă, ci și din punctul de vedere al numărului goluri. Exact pe reușite am fi și noi tentați să mergem, dar pentru acest bilet schimbăm puțin abordarea.

Cotă de 1,60 pe biletul zilei în disputa ”U” Cluj – FC U Craiova

Prima propunere de pe biletul zilei de vineri, 2 septembrie 2022, este așa cum spuneam mai devreme întâlnirea dintre Universitatea Cluj și FC U Craiova, două echipe din categoria celor extrem de iubite de suporteri, indiferent de schimbările apărute în ultimii ani, din punct de vedere juridic. Că sunt sau nu continuatoarele echipelor de tradiție din orașele pe care le reprezintă, părerea fanilor va fi întotdeauna diferită de cea juridică.

Nu vom insista nici noi pe aceste amănunte. Suntem convinși că vom vedea o încleștare teribilă și vom și argumenta. În primul rând ”Șepcile roșii” nu prea își mai permit să piardă puncte. Chiar și o remiză începe să fie o opțiune foarte bună pentru trupa lui Eugen Neagoe. În condițiile în care vor întâlni una dintre cele mai ofensive echipe ale campionatului, FC U Craiova, am fi tentați să mergem pe goluri.

Nu vom face acest lucru, pentru că pare mai mult decât evident că ardelenii vor încerca în primul rând să nu primească gol. Am văzut că știu și să țină de minge, dar nu au oameni care să o bage în ațe. Dominarea la care ne așteptăm va fi deci una sterilă, menită mai degrabă să țină mingea departe de poarta lui Gorcea, decât să ajungă în plasa lui Robert Popa. În aceste condiții și jocul oltenilor va fi afectat, pentru că atunci când echipa adversă e concentrată pe o suprafață restrânsă de teren, nici exprimarea lor nu este una spectaculoasă.

FC U Craiova are alt statut și, evident, și alte obiective. În Oltenia se tot vorbește de participări în cupele europene, despre titlul de campioană și de câștigarea Cupei, dar în acest moment echipa este totuși în construcție. Vom paria exact așa cum simțim că se va întâmpla. Goluri vor fi, dar nu multe și pentru a nu risca nimic vom merge pe: ”sub 2,5 goluri”, care are la o cotă de 1,60.

Borussia Dortmund – Hoffenheim ne aduce o cotă de 3,70 la biletul zilei

Mergem în Germania pentru cea de a doua propunere, campionatul care nu mai este precum în anii ’80, plictisitor și predictibil. Astfel, întâlnirea dintre Borussia Dortmund și Hoffenheim este genul de meci care ne oferă o multitudine de opțiuni de pariere. E suficient să aruncăm o privire peste istoricul întâlnirilor directe, măcar din ultimii ani, ca să înțelegem că vom avea parte de un meci frumos.

De obicei se înscriu multe goluri în duelurile dintre Dortmund și Hoffenheim și nu vom abdica întru totul de la această realitate, chiar dacă de această dată nu vom aștepta 4, 5, sau mai multe reușite, ba chiar ne vom limita la maximum 3. Sigur că această este opțiunea noastră însă, așa cum am spus deja, e genul de meci care ne oferă o mulțime de idei posibilități de a face bani.

Pe un câștig considerabil vom miza și noi și tocmai de aceea am ales opțiunea pe care v-o propunem cu încredere. Vom merge pe un pont care credem că este cel mai apropiat de ceea ce vom vedea pe micile ecrane, în care ne vom satisface și setea de goluri, dar vom avea și un câștig considerabil: ”ambele echipe marchează și sub 3,5 goluri”, care are o cotă de 3,70 la .

Biletul zilei aduce un profit potențial de 592 de lei

În concluzie, pentru biletul zilei de vineri, 2 septembrie 2022, la pariuri, avem de la o cotă de 1,60 pentru pronosticul ”sub 2,5 goluri” în duelul dintre Universitatea Cluj și FC U Craiova și o cotă de 3,70 pentru ”ambele marchează și sub 3,5 goluri”, în disputa dintre Borussia Dortmund și Hoffenheim, care, combinate pe un singur bilet ne garantează un câștig de 592 lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.