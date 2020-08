Biletul zilei la pariuri, vineri 7 august 2020. Câștig de peste 280 de lei din Liga Campionilor

Biletul zilei la pariuri, vineri 7 august 2020. Așteptarea a luat sfârșit! Liga Campionilor la fotbal revine după o pauză de aproape 5 luni, vineri și sâmbătă fiind programate ultimele partide retur din cadrul optimilor de finală. Din competiția regină sunt și alegerile noastre pentru biletul zilei de vineri la pariuri. Avem de la Superbet o cotă totală de 2,81 și am putea înregistra un profit de peste 180 de lei dacă vom alege să mizăm 100 de lei.

Primul meci ales pentru biletul zilei la pariuri este cel dintre Manchester City și Real Madrid (ora 22:00), care se reia de la scorul de 2-1 pentru „cetățenii” lui Pep Guardiola. Formația engleză are prima șansă la calificare, însă de la Real Madrid te poți aștepta la orice, inclusiv să întoarcă soarta unei calificări după ce a pierdut pe teren propriu prima manșă.

Închidem biletul zilei la pariuri cu cea de-a doua partidă programată vineri în Ligă, respectiv returul dintre Juventus Torino și Olympique Lyon (ora 22:00). În prima manșă s-au impus surprinzător francezii cu 1-0, iar acum „Bătrâna Doamnă” are de tras pentru a se califica în faza următoare.

City și Real ne oferă o cotă de 1,52 pentru biletul zilei la pariuri

Manchester City are, fără discuții, prima șansă la calificarea în sferturile de finală ale Ligii Campionilor, după ce s-a impus în tur, pe „Bernabeu”, cu 2-1. Are două variante din trei, ba chiar își permite să piardă meciul retur cu 0-1. Însă, la cum îl știm pe Pep Guardiola, în mod sigur nu se va cantona în apărare, ci va încerca să practice jocul pe care îl stăpânește atât de bine, bazat pe o posesie prelungită și în care adversarul are foarte puțin inițiativa.

De partea cealaltă, dacă vrea să întoarcă soarta calificării, Real are nevoie de o victorie cu cel puțin două goluri marcate, deci va fi nevoită să atace din start și să lase deoparte orice precauție. Ceea ce s-ar putea să o coste în apărare, mai ales că de acolo va lipsi căpitanul Sergio Ramos, suspendat din cauza cumului de cartonașe galbene.

În aceste condiții, ar trebui să ne așteptăm la un meci cu goluri multe, cel mai probabil în ambele porți. De aceea, recomandarea noastră pentru meciul Manchester City – Real Madrid este „ambele marchează”, pentru care Superbet oferă o cotă de 1,52.

Calificarea lui Juventus aduce o cotă de 1,85 pentru biletul zilei la pariuri

Juventus a pierdut surprinzător prima manșă din optimile de finală ale Ligii Campionilor, 0-1 la Lyon, și acum are de tras serios pentru a merge mai departe. Totuși, torinezii au un moral excelent după ce au cucerit al nouălea titlu de campioni în Italia, ceea ce le dă un imbold pentru meciul de diseară.

În plus, Juventus are și avantajul că a disputat multe meciuri oficiale în ultima perioadă, spre deosebire de adversara sa, care din din martie și până acum a jucat o singură partidă. Înainte de jocul de la Torino, Lyon a avut o pauză de aproape 5 luni, din cauză că în Franța au fost înghețate toate competițiile. Abia săptămâna trecută, Olympique a jucat primul meci oficial, finala Cupei Ligii Franței, pe care a pierdut-o la penalty-uri în fața lui PSG.

Lipsa jocurilor oficiale și faptul că jucătorii nu au intrat încă în ritm ar putea să o coste mult pe Olympique Lyon și de aceea credem că Juventus va beneficia de acest avantaj. Torinezii sunt favoriți să meargă în „sferturi” și pe acest pronostic vom miza și noi, calificarea lui Juventus având o cotă de 1,85 la Superbet, indiferent dacă ea va fi obținută în timp regulamentar, după prelungiri sau după penalty-uri.

În concluzie, pentru biletul zilei de vineri la pariuri avem o cotă de 1,52 pentru pronosticul „ambele marchează” la Manchester City – Real Madrid și o cotă de 1,85 pentru pronosticul „Juventus se califică” la Juventus – Lyon, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 2,81. Numai bună pentru un câștig de peste 280 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.