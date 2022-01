Biletul zilei la pariuri, joi, 27 ianuarie 2022. Meciurile din preliminariile CM 2022 şi Belgia ne aduc un câştig de 331 de lei

Pentru biletul zilei la pariuri, joi, 27 ianuarie 2022, mizăm pe două meciuri de fotbal de pe continente diferite. Parierm 100 de lei pe o cotă totală de 3,31 la şi aşteptăm un profit pe măsură.

Primul meci de pe biletul zilei la pariuri vine din preliminariile CM 2022 (zona Asia), mai exact Arabia Saudită – Oman. Partida este programată să se dispute joi, de la ora 19:15.

Al doilea meci de pe biletul zilei la pariuri este din prima ligă a Belgiei. Este vorba de duelul dintre şi Royale Union SG, marea surpriză a sezonului din Jupiler League şi liderul la zi. Partida se va disputa joi, de la ora 21:45.

Cotă de 2,07 la meciul Arabia Saudită – Oman

Arabia Saudită este liderul Grupei B din preliminariile CM 2022 (zona Asia) şi vrea o nouă calificare la turneul final. Selecţionata lui Herve Renard este neînvinsă, cu 5 victorii şi 1 remiză în cele 6 meciuri jucate până acum.

De cealaltă parte, Oman trage să prindă locul 3, ocupat în prezent de Australia, care duce în play-off-ul asiatic. Naţionala pregătită de Branko Ivankovic nu a ajuns niciodată la un Campionat Mondial, iar cele două meciuri pe care le va juca în această perioadă sunt decisive.

Saudiţii sunt mari favoriţi, iar pe teren propriu, în preliminarii, au marcat câte 3 goluri în meciurile cu Vietnam şi China. Din acest motiv, la meciul Arabia Saudită – Oman am ales pronosticul “peste 2,5 goluri marcate”, cu o cotă de 2,07 de la .

Vrem goluri şi la meciul zilei din Belgia, Club Brugge – Royale Union SG

Club Brugge este campioana en-titre a , însă în actualul sezon e departe de primul loc şi de marea revelaţie a momentului, Royale Union SG. Chiar şi în aceste condiţii, echipa antrenată de Alfred Schreuder nu a pierdut niciun meci pe teren propriu, în campionat.

Royale Union SG, nou-promovată, a şocat prima ligă a Belgiei şi s-a cocoţat pe primul loc. Mai mult decât atât, “Union 60” se simte bine în deplasare, unde marchează frecvent peste 3 goluri.

Ne aşteptăm la un meci spectaculos, mai ales că Brugge are nevoie de puncte ca să mai taie din distanţa faţă de primul loc. Ambele echipe au o medie de peste 3,3 goluri marcate pe meci, motiv pentru care am ales să mizăm pe varianta “peste 2,5 goluri marcate”, care la are cota de 1,60.

Biletul zilei aduce un profit potenţial de 331 de lei

În concluzie, pentru biletul zilei de joi la pariuri, avem de la o cotă de 2,07 pentru pronosticul “peste 2,5 goluri marcate” în Arabia Saudită – Oman şi o cotă de 1,60 pentru “peste 2,5 goluri marcate” în Club Brugge – Royale Union SG. Combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 3,31. Cu o miză de 100 de lei, pe acest bilet, putem avea un câştig potenţial de 331 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.