Ce i se ascunde lui Gigi Becali la FCSB! Fotbalistul care n-a mai jucat de 3 ani ar putea reveni pe teren: „O să fie titular”

Gigi Becali nu a uitat de fotbalistul de la FCSB pe care îl asemăna cu Jordi Alba în urmă cu 3 ani. Finanțatorul “roș-albaștrilor” susține că fundașul ar putea să joace titular în următoarele meciuri.

Ce i se ascunde lui Gigi Becali la FCSB! Fotbalistul care n-a mai jucat de 3 ani ar putea reveni pe teren: “Vedem dacă ne bazăm pe el”

care nu a mai jucat de 3 ani. Ionuţ Panţîru a fost accidentat în cea mai pare perioadă a acestor ani, însă l-a anunțat pe patron că ar putea să revină pe teren.

Finanțatorul liderului din SuperLiga se sfătuiește cu antrenorii săi în privința fundașului stânga și își dorește să îl bage titular pe final de campionat pentru a vedea dacă acesta poate ajuta echipa în sezonul viitor.

“Nu are cine. Eu tot timpul am întrebat de Panțîru. El zice că poate. Ei zic să mai vedem. Eu tot am încredere că el va mai putea. Antrenorii nu prea îl bagă, dar o să vedem.

Dacă mâine seară o să fim campioni, Panțîru va intra și va juca titular. Ca să îl vedem și să vedem dacă ne bazăm pe el pentru sezonul viitor, pentru cupele europene”, a declarat Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

Becali anunță ce se întâmplă cu Florinel Coman

, conform căreia Florinel Coman are șanse mici să joace contra Farului. Roș-albaștrii mai au nevoie de un singur punct ca să devină matematic campionii României. Partida de pe Național Arena are loc sâmbătă, 27 aprilie, de la ora 20:30.

“A făcut analizele, are o chestiune minoră. Mâine nu cred că joacă. Dar el vrea să câștigăm toate meciurile. Când a auzit că am zis eu că vrea să evaluăm copiii. El a zis ‘Nu, nea Gigi! Eu vreau să devin golgheter și să câștigăm toate meciurile’.

Și în plus dacă domnul să fim campioni, eu le garantez celorlalte echipe că va fi o luptă dreaptă. Dacă vor intra 2 copii cu Craiova, vor intra și cu CFR. Cu Rapid, nu. Cu Rapid va fi cea mai super selectă echipă.

Orice ar fi, în Giulești e ambiția suporterilor, nu mai depinde de mine. După mine era luptă dreaptă, cu toți la fel. Dar nu pot. Pentru că e ambiția suporterilor”, a spus Becali la FANATIK SUPERLIGA.

Gigi Becali, despre revenirea lui Ionuț Panțîru