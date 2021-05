Bill Gates și soția sa, Melinda, divorțează după 27 de ani de căsnicie

După 27 de ani de căsnicie, Bill Gates și soția sa, Melinda Gates, divorțează. Anunțul oficial a fost făcut de cei doi, într-o declarație comună apărută în mediul online.

În mesajul urcat de miliardarul american pe pagina sa de Twitter, cei doi precizează, printre altele, că în cei 27 de ani petrecuți împreună au crescut ”trei copii incredibili” şi au pus bazele unei fundaţii care ”ajută oamenii din întreaga lume să aibă vieți sănătoase şi pline de beneficii”.

”După o mulțime de gânduri și multă muncă la relația noastră, am luat decizia de a pune capăt căsătoriei. În ultimii 27 de ani, am crescut trei copii incredibili și am construit o fundație care lucrează peste tot în lume pentru a permite tuturor oamenilor să ducă vieți sănătoase și productive.

Continuăm să împărtășim aceeași credință în această misiune și ne vom continua munca împreună la fundație, dar nu mai credem că putem crește împreună ca un cuplu în următoarea fază a vieții noastre.

În acest moment, cerem intimitate pentru familia noastră în timp ce începem să intrăm în această nouă viață”, Melinda Gates și Bill Gates.

Fondatorul Microsoft a cunoscut-o pe Melinda French în anul 1987. Cei doi s-au căsătorit la 1 ianuarie 1994 și au crescut împreună trei copii.

În ultimii ani, cuplul a pus accentul pe acțiuni de filantropie, sănătate globală și educație, odată cu înființarea Fundației ”Bill și Melinda Gates” în 2000.

Ce avere are Bill Gates

Divorțul celor doi este cea de-a doua despărțire de profil înalt dintre liderii miliardari ai planetei. În 2019, Jeff și MacKenzie Bezos au anunțat că se despart după 25 de ani de căsătorie. MacKenzie Scott, acum fosta soție a CEO-ului de la Amazon, s-a căsătorit cu profesor de școală din Seattle, Dan Jewett, la începutul lui 2021.

Bill Gates este în prezent a patra cea mai bogată persoană de pe planetă, cu o valoare netă a averii de 130,5 miliarde de dolari. Fosta sa soție deja, Melinda Gates, a fost pe locul 5 pe lista Forbes a celor mai puternice femei din lume în 2020.