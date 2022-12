Billel Omrani, primul gol la FCSB: „Îmi dau viața pe teren să câștig cu CFR Cluj!”. De când nu mai marcase în SuperLiga. Video

, iar vicecampioana României a urcat pe podium în SuperLiga, profitând de pașii greșiți ai celor de la Farul și CFR Cluj. Ba, mai mult, Billel Omrani a reușit să marcheze în sfârșit.

Billel Omrani, primul gol în tricoul FCSB. A marcat deși a intrat pe teren în minutul 67

Billel Omrani a pus capăt seriei de opt meciuri fără gol înscris. A ratat ocazii uriașe sau a trimis mingea în bară, fiind urmărit de ghinion. Până la meciul cu dâmbovițenii, atacantul francez reușise doar două asissturi cu Petrolul Ploiești și CS Mioveni.

Omrani a marcat la doar șapte minute după ce a fost introdus în teren de Leo Strizu. Vârful l-a înlocuit în minutul 67 pe Andrei Cordea.

Șase minute mai târziu, Omrani reușea să înscrie primul gol pentru FCSB. A primit o centrare de la Octavian Popescu, a protejat excelent și a reușit să marcheze cu un șut din interiorul careului la colțul lung. .

De când nu mai marcase Billel Omrani în SuperLiga. Marcase ultima oară tot contra Chindiei Târgoviște

Billel Omrani a pus capăt unei „secete” de mai bine de un an. Pe 4 decembrie 2021, atacantul francez marca într-o , cu scorul de 1-0: „Sunt foarte fericit. Sper că o să dau mai multe. E o victorie foarte importantă și un teren foarte greu. Trebuie să ne adaptăm pe orice gazon”.

Astfel, jucătorul are șanse mari să fie pe teren la derby-ul cu CFR Cluj, de joi, 15 decembrie, ora 20:00, fosta sa echipă: „Noi ne bucurăm, e o atmosferă bună și trebuie să câștigăm fiecare meci până la final. Ne gândim la meciul cu CFR Cluj. E un meci special pentru bine și am fost acolo mulți ani. Îmi dau viața pe teren să câștig cu CFR. Am puțin emoții și e normal. E un meci foarte important și trebuie să câștigăm.

E prea devreme să vorbim de titlu. Dacă vom câștiga cu CFR Cluj, ne putem gândi și la titlu. Eu nu am jucat patru luni. E greu să joc imediat. Eu am înțeles foarte bine asta. Compagno a dat foarte multe goluri și normal să fie titular”.

Omrani speră să fie titular cu CFR Cluj, însă înțelege de ce Compagno a fost preferat în locul său: „Nu am avut pregătire. Acum mă simt mai bine. Nu sunt încă 100%, dar voi după cantonamentul de iarnă”.

În tricoul ardelenilor, Omrani a jucat șase ani și a evoluat în 164 de meciuri, în care a marcat 33 de goluri. Atacantul de origine algeriană a câștigat nu mai puțin de cinci titluri de campion: 2017–18, 2018–19, 2019–20, 2020–21, 2021–22, dar și două Supercupe ale României.