Bitolia Gallery și creațiile designerului Oana Livia Badea au strălucit la Ritz! Colecție cum nu a mai văzut Parisul

Colecția My Roses realizată de Oana Livia Badea, sufletul Bitolia Gallery, a impresionat la Paris. Designerul român a avut o prezentare de modă la Hotelul Ritz din capitala Franței, iar criticii, uimiți de originalitatea și de sensibilitatea colecției, au decis că merită să ajungă pe prima pagina a unor reviste celebre de profil.

Bitolia Gallery și Oana Livia Badea, prima pagină la Paris cu noua colecție

realizate în întregime de Oana Livia Badea, au făcut furori la Paris. De altfel, prezentarea pe care au făcut-o în capitala Franței a fost cu atât mai apreciată cu cât, imediat după, imagini surprinse acolo au ajuns pe prima pagină a revistelor de profil.

ADVERTISEMENT

Prezentarea a avut loc la Hotelul Ritz din ”buricul” capitalei Franței. Locația, cunoscută ca fiind etalonul luxului și bunului gust din Paris, a fost cadrul perfect pentru cea mai . Ținutele prezentate, sub titlulatura de My Roses, s-au făcut remarcate prin sensibilitatea evocată.

O lume a senzațiilor unice, învăluite în catifea moale și fină, pe pielea grațioasă și senzuală. Cam așa poate fi descrisă colecția My Roses de la Bitolia Gallery. Totul e din catifea mătăsoasă, paiete delicate, lurex discret, striații fine, care evocă senzualitatea.

ADVERTISEMENT

Iar pe umerii celor care poartă rochiile se odihnesc, gingași și înfloriți, trandafiri lucrați 100% manual. Noul univers My Roses e o colecție care creează o femeie puternică, frumoasă, seducătoare și misterioasă, care trece și întoarce toate privirile.

Oana Livia Badea: ”Un tot unic cu superbele rochii din catifea premium”

Oana Livia Badea a explicat, în exclusivitate pentru FANATIK, cum s-a născut ideea colecției My Roses de la Bitolia Gallery. ”A fost o idee mai veche, dar foarte dragă Bitolia Gallery.

ADVERTISEMENT

Trandafirii, lucrați 100% manual cu pasiune și pricepere de artizanul noștru couturier, au făcut să se nască o colecție delicată în care parcă simți un parfum misterios, dar unic și foarte apropiat sufletului tău… Parfumul de trandafiri.

Trandafirii tăi, ai celei care poartă superbele rochii din colecția My Roses by Bitolia Gallery! Unduirile petalelor, cristalul cusut tot manual cu delicatețe între ele, aplicarea inspirată pe rochii, toate crează un tot unic cu superbele rochii din catifea premium cu modele, culori și aplicații deosebite.

ADVERTISEMENT

Iar asta e totul care te face pe tine, cea care porți rochia MY ROSES, să fii o femeie delicată și puternică, frumoasă și seducătoare, adorată și iubită”, ne-a spus, în exclusivitate, Oana Livia Badea, sufletul Bitolia Gallery.

ADVERTISEMENT

Colecția My Roses de la Bitolia Gallery, special gândită pentru Paris

Colecția My Roses de la Bitolia Gallery a fost special gândită pentru Paris. Normal, toate creațiile pot fi găsite aici, în România, la București, dar colecția a fost realizată să impresioneze la Paris, capitala mondială a modei și a bun gustului.

”Colectia este 100% făcută de mine pentru a fi lansata la Paris. Am avut la Paris și fotograf și director de imagine, plus manechin. Am fost o echipa. Și am fost expozanți în Ritz Hotel”, ne-a mai dezvăluit Oana Livia Badea.

Ceea ce uită să spună, din modestie, este că tot ceea ce a fost gândit a fost atât de bine primit încât a reușit să impresioneze și editorii unor reviste de modă cu greutate din Capitala Franței. Iar la câteva zile de la prezentare, colecția My Roses de la Bitolia Gallery a ajuns pe prima pagină acolo.

Ba chiar mai mult, revistele Moevir Magazine și Malvie i-au dedicat spații ample, editoriale, noii colecții. O colecție făcută de o româncă și care a reușit să ”lumineze” Parisul.