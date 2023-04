Blat recunoscut de Gigi Becali după 23 de ani?! Autodenunţul patronului de la FCSB: “Am salvat-o pe Steaua! Altfel, eram în groapă”. Video

FANATIK de a-şi anunţa retragerea din fotbal după Rapid – FCSB 1-0. Latifundiarul a confirmat informaţiile noastre într-o conferinţă furtunoasă la Palat, unde a pus tunurile pe preşedintele FRF, Răzvan Burleanu şi şeful CCA, Kyros Vassaras.

Blat recunoscut de Gigi Becali după 23 de ani?! Autodenunţul patronului de la FCSB

În timpul conferinţei de presă, Gigi Becali a făcut o dezvăluire surpriză, de pe vremea când era sponsor la Steaua, iar echipa antrenată la acea vreme de Victor Piţurcă se afla într-o postură foarte dificilă:

“De când am intrat eu, am băgat 10 milioane când mi-au dat echipa generalii, cu miniștrii și cu armata. Atunci, toți arbitrii erau cu Rocar. Atunci, comanda Rocar fotbalul. Trebuia să retrogradeze Steaua și să rămână Rocar.

Numai că am venit eu cu Pițurcă. Iar Pițurcă a scos atunci echipa de pe teren, e meritul lui, cu scandaluri. Ne-am dus la Onești, acolo am făcut și noi o moșmoandă ca să fim siguri.

“Am salvat-o pe Steaua. Altfel eram în groapă”

Am făcut cu Puiu de la Onești și am salvat-o pe Steaua. Altfel eram în groapă, eram la bătaie cu ăia de la Rocar. I-am biruit, am fost mai tari. Mai erau două meciuri și era retrogradată Steaua”.

Meciul la care face referire s-a disputat pe 19 martie 2000, FC Oneşti – Steaua. “Militarii” s-au impus cu scorul de 3-1 graţie golurilor marcate de Carabaş, Dănciulescu şi Trică.

VEZI VIDEO REZUMATUL MECIULUI:

Steaua a urcat de la retrogradare până pe podium!

Înaintea meciului, Steaua era pe locul 8, cu 30 de puncte, la 19 lungimi de liderul Dinamo. “Militarii” erau la doar şase puncte de locurile retrogradabile, iar succesul de la Oneşti a liniştit apele în Ghencea.

Până la urmă, Steaua a încheiat acel sezon pe locul trei. Distanţa faţă de campioana Dinamo a fost uriaşă: 27 de puncte. FC Oneşti a retrogradat, în timp ce Rocar Bucureşti a reuşit să rămână în Divizia A.

În următorul sezon, Steaua a reuşit să câştige titlul. Campionatul câştigat în stagiunea 2000-2001 este singurul titlu din cariera de antrenor a lui Victor Piţurcă în carieră.

