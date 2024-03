Blaze și Izabela de la Mireasa, sezonul 3, clipe minunate cu fetița lor. Cât de mare le-a crescut fiica

Blaze și Izabela de la emisiunea Mireasa, sezonul 3, au parte de clipe minunate alături de fetița lor. Cei doi foști concurenți sunt părinți de un an și de curând au publicat o fotografie cu cea mică.

Cât de mare a crescut fiica lui Blaze și a Izabelei de la emisiunea Mireasa, sezonul 3

pentru prima oară în primăvara anului trecut, în luna mai, luându-și fanii prin surprindere. Fetița le aduce bucurii la tot pasul, iar pe rețelele de socializare nu ezită să imortalizeze momentele prețioase alături de ea.

Jessica Ilinca este numele copilei, care peste două luni va împlini un an de când a venit pe lume. Izabela iubește rolul de mamă, dar mai ales pe fiica sa. Drept dovadă sunt cuvintele pe care le-a scris la adresa ei, pe Facebook, în aceste zile.

”Cum să îți mai spun cât de mult te iubesc, mami? Cum să îți mai arăt? Atât știu: fără tine, eu nu sunt. Te respir azi, mâine și pentru tot restul vieții. Te divinizez, pitico”, a scris Izabela pe . în dreptul unei imagini cu fiica sa.

Blaze și Izabela au avut probleme în relație?

În urmă cu câteva luni, Blaze și Izabela și-au pus admiratorii pe gânduri. Au dat de înțeles că s-au despărțit, după ce le-au dispărut fotografiile de pe conturile de socializare. Mai târziu, Izabela a confirmat într-un filmuleț și a precizat că motivul a fost apariția unui copil în viața lor.

”După cum știți pozele cu mine și cu Blaze au dispărut, da, ne-am despărțit, nu ne-am mai înțeles. Nu ne-am mai înțeles de când s-a născut Jessi. Am avut momente când am fost cu adevărat fericiți și atunci am postat. Nu postez nimic când sunt sinceră…poate doar o melodie pentru că nu mai pot și simt nevoia să mă descarc pentru mine”, spunea Izabela.

Ulterior, Blaze a fost aspru blamat din cauză că și-a abandonat copilul. ”Nu e adevărat că am lăsat copilul. Iza a postat un clip unde a zis că m-a dat afară din casă, că are nevoie de pauză, dar nu înțeleg de unde a venit asta că am abandonat copilul. M-ați înjurat degeaba, nu e frumos, să fim oameni. Suntem în 2023, cu ce am greșit. Îmi iubesc copilul, nu l-am abandonat. Încă de când a avut o luna ea a dormit doar cu mine. De când copilul a avut o luna de zile, în fiecare noapte, am dormit cu ea. Eu o schimb, eu îi dau să mănânce, eu fac tot”, explica Blaze.

Însă, la scurt timp după aceste momente, Interesant este că pozele de cuplu au dispărut și de această dată.Drept urmare, apare din nou o întrebare referitoare la despărțire.