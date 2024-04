Boala de care Oana Lis a suferit în tăcere, în timp ce avea grijă de soțul ei: „Trebuie să căutăm ajutor”

Boala pe care a avut-o Oana Lis e una care face tot mai multe victime, și asta nu de ieri, de azi. Unii specialiști spun că este afecțiunea secolului, cu toate că încă există persoane care iau în derâdere sensibilitățile pe care pacienții le au.

Boala de care a suferit Oana Lis acum 10 ani

Este vorba, așa cum v-ați dat seama, de depresie, o boală care afectează tot mai multe persoane și, în mod îngrijorător, de la vârste din ce în ce mai fragede. Nici Oana Lis n-a scăpat de depresie. Pentru ea, anul 2014 a fost unul dintre cei mai crunți din viața ei. An despre care nu-și mai amintește azi mare lucru.

ADVERTISEMENT

Nevasta lui Viorel Lis a dezvăluit că a trecut prin momente dificile, în timp ce trebuia să fie prezentă și pentru soțul ei. Fostului edil îi e sprijin total în ziua de azi, bărbatul fiind imobilizat în scaun cu rotile.

„Mă văd cum eram transformată”

„În viață nu e totul numai bine, numai roz. Mai sunt și situații tensionate. Am trecut prin multe încercări. Am zis că gata o să fie bine. Parcă parcă anul ăsta a fost mai greu ca niciodată. Anul 2014 a fost anul în care am suferit de depresie.

ADVERTISEMENT

Când îmi apar amintiri pe Facebook din acel an mă văd cum eram transformată, inclusiv privirea, părul, starea mea. Parcă am trăit atunci într-o bulă, într-un balon. Adică parcă nu îmi mai aduc aminte nimic din anul ăla. Mulți oameni se confruntă cu asta. Și de asta, trebuie să căutăm ajutor”, a declarat Oana Lis despre boala cu care s-a confruntat,

și cum reușește să depășească momentele de cumpănă. mai face din când în când haz de necaz, deși lumea o acuză pentru glumele pe care le mai strecoară pe rețelele de socializare.

ADVERTISEMENT

În ciuda dificultăților care vin în viața ei, Oana demonstrează că știe să țină capul sus și să zâmbească, deși deasupra ei sunt nori negri.