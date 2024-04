Bogdan Andone, concluzii după UTA – FC Botoșani 1-0: „M-am simțit obosit”. Ce a spus despre schimbarea din minutul 30

FC Botoșani , în etapa a 3-a din play-out-ul SuperLigii. pe arena „Francis Neuman” la duelul dintre Mircea Rednic și Bogdan Andone.

Bogdan Andone, concluzii după UTA – FC Botoșani 1-0: „M-am simțit obosit”

După înfrângerea cu U Cluj (0-3) și victoria cu Poli Iași (2-1), FC Botoșani a pierdut pe terenul celor de la UTA Arad, scor 0-1. Ibrahima Conte a înscris singurul gol al meciului în minutul 37. Moldovenii au rămas pe ultimul loc în play-out, cu doar 14 puncte, la 3 puncte distanță de primul loc salvator, dar cu un meci în plus.

Bogdan Andone, antrenorul lui FC Botoșani, a pus totul pe seama oboselii. „Vreau să-mi felicit jucătorii, mai ales pentru repriza a doua. Ne-am creat 4, 5 oportunități, cred că două monumentale.

E păcat, pentru că ne-a lipsit concentrarea în prima repriză la fazele fixe, unde am și primit gol. Pun acest lucru pe seama oboselii. De 3 zile suntem pe drumuri. Eu m-am simțit obosit.

„Toți care au intrat s-au ridicat la nivelul jocului. Ne-au lipsit jucători”

Repriza a doua a fost cu totul și cu totul altceva. Le-am spus la pauză să aibă încredere că putem să întoarcem rezultatul. Atmosfera a fost mult mai răcoroasă în repriza a doua și am avut un ritm mult mai bun.

Am avut mult mai multă intensitate, am presat, am avut ocazii incredibile. Cam acolo a fost soarta meciului, din păcate. Toți care au intrat au încercat, s-au ridicat la nivelul jocului, peste nivelul primei reprize.

Ne-a lipsit Miron, Celea, Kaprof, dar jucătorii care au intrat merită felicitați pentru atitudine. Îi înțeleg perfect”, a declarat Bogdan Andone, la finalul meciului.

Cum a explicat Bogdan Andone schimbarea din minutul 30

În minutul 30, tânărul David Gabriel a fost înlocuit de Bogdan Andone cu Zoran Mitrov. Antrenorul moldovenilor a explicat la finalul meciului că l-a înlocuit pe mijlocaș pentru că primise deja un cartonaș galben în minutul 23.

„Este un jucător foarte agresiv, un jucător tânăr. A luat un cartonaș galben după o intrare întârziată și necontrolată. Sincer, mi-a fost foarte teamă să nu ia un al doilea galben. Este un jucător tânăr, un jucător lipsit de experiență.

Am vorbit cu el la pauză, în vestiar. I-am explicat motivul pentru care a fost înlocuit. Trebuie să învețe din greșeli. Am făcut schimbarea spre binele echipei. Nu că ar fi jucat prost sau altceva.

Am pierdut un joc, dar nu am pierdut războiul. Mai sunt multe meciuri de jucat. Noi trebuie să ne fructificăm jocurile de acasă, iar din deplasările rămase să scoatem 3, 4, 5 puncte. Cu jocul rezultatelor sper să fie necesar să prindem un loc de baraj”, au fost concluziile lui Bogdan Andone.