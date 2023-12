Bogdan de la Ploiești, gest emoționant înainte de sărbători. A mers cu tablete și jucării la copii defavorizați: „Le-am luat și câte o tabletă”

Bogdan de la Ploiești a făcut un gest emoționant pentru copiii nevoiași înainte de Crăciun. Și-a adunat prietenii, au pus mână de la mână și au cumpărat cadouri pentru cei defavorizați.

Decizia luată de Bogdan de la Ploiești înainte de Crăciun

Înainte de Crăciun, Bogdan de la Ploiești a făcut un gest lăudat. Manelistul a strâns mai mulți prieteni, au pus mână de la mână și au cumpărat mai multe

ADVERTISEMENT

Cântărețul a achiziționat mai multe jucării, dulciuri, dar și tablete. Acesta s-a gândit că cei mici vor avea nevoie de dispozitive pentru școală. De altfel el s-a filmat și dar a precizat încă de la început că nu a făcut asta să se laude.

a susținut că și-a dorit să ofere un exemplu și să-i îndemne pe cei care au avut mai mult noroc în viață să le ofere și celor care pe tot parcursul anului îndură numeroase lipsuri.

ADVERTISEMENT

„Vreau să încep acest video printr-un simplu mesaj: exemplu, nu laudă. V-aș recomanda din toată inima, în această perioadă dragă și frumoasă a sărbătorilor, să faceți și voi câtuși de puțin bine pentru oamenii care chiar au nevoie de ajutorul nostru și mai ales pentru copilași”, a susținut artistul.

A mers la o familie cu șapte copii

Bogdan de la Ploiești a mers cu daruri la o familie cu șapte copii. El le-a dat acestora plasele încărcate cu dulciuri, alimente și jucării, dar și cele două tablete cumpărate pentru cei mai mari.

ADVERTISEMENT

„Vreau să vă prezint puțin din ceea ce am putut să fac eu pentru ei. Cam așa arată punguțele noastre, le-am luat și câte o tabletă, le-am luat și jucării și aici se află tot ce am considerat eu că poate fi pe placul lor, așa că vreau să vă spun din toată inima că am ales să fac acest lucru într-un mod diferit.

Îmi doresc din toată inima să ajung eu personal la copilași, să mă văd cu ei, să le fac sărbătorile un pic mai frumoase. Știu că sunt foarte multe cazuri, sute de mii probabil de cazuri, dar eu vă spun din toată inima.

ADVERTISEMENT

Mă aflu aici, la mine, acasă, cu o parte din prietenii mei, mă voi urca în mașină ți voi ajunge acolo unde mă trimite Dumnezeu. Nimeni nu mi-a făcut vreo referință sau ceva, eu mă voi duce personal acolo unde mă trimite Dumnezeu. Sărbători fericite și tot ce e mai frumos. Vă iubesc!”, a spus Bogdan de la Ploiești.