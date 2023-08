Bogdan Lobonț i-a găsit defectul lui Horațiu Moldovan: ”Are calități extraordinare, dar putea să salveze jumătate din goluri”

Horațiu Moldovan a fost, în ultima campanie europeană, titularul echipei naționale. Fotbalistul de la Rapid are însă un start greu de sezon. În duelul cu FC Voluntari, pierdut de giuleșteni cu 2-1,

Bogdan Lobonț, despre Horațiu Moldovan

. Fostul fotbalist va trebui să îl readucă pe Horațiu Moldovan la forma pe care o avea când a devenit titularul echipei naționale.

ADVERTISEMENT

În urmă cu doi ani, ”Pisica” l-a nominalizat pe Horațiu Moldovan pe o listă de portari buni din Superligă, din care mai făceau parte fotbaliști de la FCSB, Farul, FC Botoșani ori FC Voluntari.

„Îmi plac Horațiu Moldovan de la Rapid, Mihai Aioani de la Farul și Andrei Vlad de la FCSB, Mihai Popa de la FC Voluntari, poate chiar și Eduard Pap de la FC Botoșani”, spunea fostul jucător de la AS Roma acum doi ani.

ADVERTISEMENT

În decembrie 2021, Bogdan Lobonț i-a analizat prestațiile lui Horațiu Moldovan și a descoperit problema pe care acesta o are. Fostul portar de la AS Roma spune că jucătorul de la Rapid are tendința de a sări înainte să prindă un balon.

Din acest motiv, el nu are contact cu solul, ceea ce îi lungește timpul de intervenție, deoarece trebuie să aterizeze, și apoi să plonjeze. ”Pisica” spune acesta avea această problemă și când evolua la Ripensia Timișoara.

ADVERTISEMENT

„Am vorbit cu nea Leo Toader și am văzut meciuri ale Rapidului împreună. Horațiu are calități extraordinare, doar că l-am văzut și la Ripensia, iar în momentul în care adversarul se pregătea să tragă la poartă, el face un salt. Să vă uitați cu atenție la el. Face un salt de parcă face sărituri cu genunchii la piept.

Și acum face acel salt, mai soft, dar îl face. Dacă cine-l pregătește reușește să-i corecteze saltul ăsta, vă spun că putea să salveze jumătate din golurile pe care le-a luat Rapidul în sezonul 2021-2022.

El e cu picioarele în aer și n-are contact cu solul. În momentul când adversarul se pregătește să tragă, iar tu faci saltul ăsta, ce trebuie să faci ca să plonjezi? Trebuie să aterizezi și apoi să pleci. Fracțiunile astea de secundă sunt importante pentru că mingea e deja în poartă!”, a explicat Bogdan Lobonț la GSP, în decembrie 2021.