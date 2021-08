Bogdan Lobonț, selecționerul naționalei U20 a României. Prima reacție

După Florin Bratu, în locul lui Adrian Mutu, a venit rândul unui alt fost internațional să se alăture loturilor naționale. Este vorba despre Bogdan Lobonț, căruia îi va reveni misiunea de a pregăti selecționata U20, înființată în iarna anului trecut, pentru eliminarea ecartului dintre Under 19 și Under 21.

„Sunt convins că împreună reușim să scoatem maximum din potențialul echipei, atât din jucători, cât și din staff-ul tehnic”, a reacționat fostul portar, aflat la a doua colaborare cu forul condus de Răzvan Burleanu, după ce a făcut parte din staff-ul primei reprezentative, ca „secund” al lui Cosmin Contra, în 2019.

În calitate de principal, acesta a condus, însă, doar Universitatea Cluj, echipă cu care a ratat promovarea pe prima scenă a fotbalului românesc, iar în ultima perioadă a lucrat în departamentul de scouting al celor de la AS Roma.

Bogdan Lobonț, primul selecționer al naționalei U20

„Sunt bucuros și emoționat în același timp de alegerea făcută. Am același sentiment pe care l-am avut atunci când am fost convocat pentru prima dată la echipa națională.

Aștept cu nerăbdare prima acțiune, cea din septembrie, ca să ne cunoaștem. Sunt convins că împreună reușim să scoatem maximum din potențialul echipei, atât din jucători, cât și din staff-ul tehnic”, a declarat Bogdan Lobonț. Conform comunicatului transmis de FRF, prezentarea oficială va avea loc miercuri, 11 august, în cadrul unei conferințe de Presă ce se va desfășura la Casa Fotbalului.

Odată cu , pe modelul Angliei, Italiei, Spaniei, Germaniei sau Portugaliei, România a devenit singura țară din Europa de Est cu o selecționată la acest nivel de vârstă. Practic, jucătorii vor disputa meciuri internaționale până în momentul în care vor putea face pasul spre U21.

De altfel, „Pisica” își va face debutul chiar în toamnă, când este programat un turneu amical la care vor participa adversari de top, după cum urmează:

2 septembrie: România U20 – Portugalia U20

6 septembrie: Anglia U20 – România U20

7 octombrie: România U20 – Cehia U20

11 octombrie: Germania U20 – România U20

11 noiembrie: România U20 – Polonia U20

15 noiembrie: Italia U20 – România U20

„Propunerea a venit din dorința de a oferi în continuare meciuri internaționale generațiilor Under 19 care încheie ciclul, eliminând astfel ecartul dintre Under 19 și Under 21.

Noua reprezentativă U20 a României va disputa meciuri amicale internaționale până când jucătorii vor face pasul spre România U21”, au fost argumentele aduse de federali în favoarea înființării noii reprezentative.