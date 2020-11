Bogdan Mitrea, dezvăluiri din perioada petrecută la FCSB: ”Nu am rămas afectat după acea experiență”

Bogdan Mitrea a făcut mai multe dezvăluiri legate de perioada în care a fost jucător al celor de la FCSB. Chiar dacă nu a evoluat foarte mult timp pentru echipa lui Gigi Becali, jucătorul spune că acest lucru nu l-a afectat.

Bogdan Mitrea (33 de ani) a fost convocat de selecționerul Mirel Rădoi pentru ultimele partide ale naționalei României din acest an. Jucătorul celor de la Sepsi a fost chemat la prima reprezentativă după ce Bălașa a suferit o accidentare.

Mitrea a vorbit despre perioada petrecută la echipa lui Gigi Becali și îi pare rău că nu i s-a oferit oportunitatea de a arăta ca poate face față la FCSB. Mitrea se afla pe lista de rezervă a lui Mirel Rădoi.

Mitrea a vorbit despre timpul petrecut la FCSB

Mitrea spune că a stat destul de puțin la echipa din București, dar chiar și așa a avut de învățat anumite lucruri: ”A fost o perioadă scurtă, doar 6 luni. Am învățat niște chestii”.

Fotbalistul nu a vrut să dezvăluie ce a învățat la FCSB. El spune că în ciuda faptului că a petrecut destul de puțin timp la echipa lui Gigi Becali nu a fost afectat. După ce a plecat de la FCSB a evoluat destul de mult și a ajuns și căpitan:

”Hmm… Nu vreau să intru în detalii, nu am discutat acest subiect public și nici n-am să o fac, dar nu am rămas afectat după acea experiență. Ce s-a întâmplat acolo a fost un episod și atât. Am plecat apoi, am jucat meci de meci pe unde am fost, am primit banderola la două echipe, deci nu m-a afectat deloc. N-am ce să mai…”

Fotbalistul regretă că nu a stat mai mult timp la FCSB. Mitrea își amintește cu drag de perioada FCSB deoarece a evoluat în Liga Campionilor și Europa League:

”Am avut șansa să joc în Champions League”

”E clubul dânsului, patronul poate face ce vrea. Nu-l judec eu, e treaba lui. A fost o experiență, m-am dus la FCSB pentru că am vrut, mi-am dorit. Știam unde mă duc, mi-am asumat. Din păcate, nu s-a putut să rămân mai mult acolo. Dar știu că n-a fost în totalitate vina mea. Pentru că dacă ar fi fost vina mea, probabil că aș fi fost unicul exemplu. În ultimii ani, cred că-s peste 100 de jucători sacrificați. Cred că din moment ce am ajuns acolo, toți am demonstrat ceva în fotbal. Nu se poate ca din 100 de jucători niciunul să nu fie la standardele lui. E treaba lor, n-am nicio problemă cu ei. O consider o experiență plăcută, pentru că am avut șansa să joc în Champions League, Europa League, iar pentru asta n-am ce să le zic”.

Mitrea ar fi vrut să petreacă mai mult timp la echipa din București: ”Da, mi-aș fi dorit să stau mai mult timp, să joc mai multe partide, poate un sezon sau două, meci de meci. Și atunci aș fi putut spune dacă puteam sau nu să fac față. Dar așa, după 9 jocuri, sau câte am jucat eu acolo, când și când, asta este… Nu mai contează”.

Jucătorul a dezvăluit că la FCSB nu a existat un grup unit, ci echipa era împărțită în mai multe grupulețe: ”N-a fost grup. Au fost fotbaliști buni. Chiar aveam calitate. Un grup e mult zis, erau mai multe grupuri eventual…”

Fotbalistul născut în Cluj-Napoca este cotat la 300 de mii de euro pe site-urile de specialitate. 8 meciuri a bifat Mitrea la FCSB și nu a înscris niciun gol. De-a lungul timpului, jucătorul a mai evoluat la echipe ca FCM Turda, Viitorul Constanța, CSMS Iași, Ascoli sau AEL Limassol.