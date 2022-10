Bogdan Mocanu și Jador, un nou scandal. De la ce a pornit cearta și cum s-ar putea rezolva: „Să fie asta dovada”

Pe Bogdan Mocanu și pe Jador îi leagă o prietenie strânsă, însă, ca și în familie, certurile sunt uneori greu de evitat. Recent, cei doi sau avut o discuție aprinsă din cauza unui proiect muzical și au declarat că nu vor să-și mai vorbească. Totuși, la cererea fanilor, sunt mai aproape de împăcare.

Bogdan Mocanu și Jador, în conflict. De la ce a pornit cearta și cum s-ar putea rezolva

Bogdan Mocanu și Jador au rămas prieteni încă de când au participat la Puterea Dragostei. Cei doi petrec mult timp împreună, , și se poate spune că sunt ca frații.

În trecut, însă prietenia a fost mai presus de orice și s-au împăcat. Totuși, de câteva zile, între ei a izbucnit un nou scandal.

Mărul discordiei a fost cea mai recentă piesă lansată de Jador, Ea poate tot, pe care o cântă alături de sora lui, Camelia, și de Nicholas Sax.

Bogdan Mocanu ar fi avut, la rândul lui, meritele sale când vine vorba de piesă, iar Jador a declarat că prietenul său voia să contribuie mai mult.

„El a scris versurile piesei, l-am trecut, l-am pus acolo, dar voia și el să fie pe piesă. Ne-am certat puțin, nu mi se pare normal, noi am semnat un contract pe piesă și cu toții ne-am dat acordul și acum nu mai vrea să iasă piesa.

„Piesa o cântam eu cu sora mea și cu Nicolas Sax, trebuia și el să fie pe piesă și n-a mai fost. Nu mai vreau să vorbesc cu el”, a declarat Jador pentru

Bogdan Mocanu: „Jador nu mai era receptiv”

La rândul lui, Bogdan Mocanu a spus că nu aceasta este cauza discuției, ci faptul că Jador nu acceptă alte opinii când vine vorba de proiect.

„Noi am plecat toți trei cu proiectul ăsta la care am muncit o lună de zile, am început să scriu la el cam cam 70% din text, iar după care, pentru că suntem o echipă, trebuie să ne sfătuim până la sfârșitul proiectului cum va fi piesa.

La un moment dat Jador nu mai era receptiv la sfaturile noastre, iar nu știu cât s-a deranjat Nicholas de chestia asta, dar pe mine m-a deranjat foarte tare, că eu n-am niciun interes, nici financiar, nici de imagine, nici măcar nu e piesa mea”, a susținut artistul, pentru sursa citată anterior.

Cine a intervenit pentru împăcarea dintre Bogdan Mocanu și Jador

Totuși, securea războiului ar putea fi împăcată rapid. După cum a dezvăluit Bogdan Mocanu, publicul l-a asaltat cu mesaje imediat ce a aflat despre ceartă. Fanii celor doi nu vor ca prietenia lor să se destrame, astfel că fac tot posibilul pentru a împiedica acest lucru.

„Să fie asta dovada că prietenia este mai importantă decât gagicăreala? N-am citit așa multe mesaje cu împăcați-vă când m-am despărțit de vreo gagică, câte am citit la asta cu Jador, cu cearta”, a dezvăluit Bogdan Mocanu în mediul online.