Bogdan Mocanu, totul despre accidentul de la Mamaia. Mărturisiri și imagini cu un puternic impact emoțional – Video

Bogdan Mocanu a dat toate detaliile accidentului în care a fost implicat la Mamaia. Câștigătorul primului sezon Puterea dragostei a povestit că nu a fost vina lui pentru ce s-a întâmplat, ci a șoferiței de 19 ani care a intrat în el.

Bogdan Mocanu, implicat într-un accident la Mamaia

Mocanu a spus că inițial nu s-a gândit să plece la mare, însă crede că parcă toate au dus în acel punct fatidic și îi mulțumește lui Dumnezeu că este viu.

„Ce am căutat la mare? Am stat toată în ziua în casă și m-am plictisit și aveam de ales ori să merg la maică-mea, ori la mare. Acum, de ce vă povestesc asta: au fost foarte multe chestii care au dus acolo, parcă tot ce am făcut a condus la punctul ăla în care m-am trezit cu un număr de înmatriculare. Încă de când am plecat am stat vreo trei ore și m-am gândit dacă să merg sau să nu merg. Nu știam ce să fac”, a povestit Mocanu pe Youtube.

Acesta a explicat și cum a avut loc accidentul, publicând și un videoclip în care se vede cât de distrusă este mașina în urma impactului.

„Nu aveai cum să nu vezi că era un mare semn de stop”

Bogdan ieșise dintr-o parcare, iar o altă șoferiță, în viteză, a intrat în mașina lui, neapucând să mai facă nicio manevră pentru a evita impactul.

„Mă gândeam ce am făcut eu, oare e vina mea? Și mă dau jos din mașină, stai că îmi prinsese piciorul ușa și au venit mai mulți oameni și m-au scos din mașină. Fetița aia înjura toată, când mă uit la mașina ei… epavă.

Și o intreb: Ești ok? Ea înjura și zicea: `Nu-mi mai dă tata mașina, să vezi ce-mi face acum`. Aia era problema acum, avea numai cioburi pe mână și abia după am aflat că era vina ei. Nu aveai cum să nu vezi că era un mare semn de stop”, a continuat Bogdan.

„Între timp au venit și părinții ei. Taică-su foarte urât mi-a vorbit: „Dom’le că mi-ai distrus fiica”. Când aud așa ceva, i-am zis: `Știți că ea a intrat în mine?`. Între timp a venit la mine și am dat-o la pace și mi-a părut rău și de ei și de mine”, a completat iubitul Andrei Volos.