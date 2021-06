Bogdan Stancu, tot mai departe de FCSB: „În Turcia, ar câștiga 50.000 de euro pe lună!”

Patronul „roș-albaștrilor” a mărturisit că a discutat cu atacantul român, căruia i-a propus un salariu de 30.000 de euro pe lună, însă Bogdan Stancu i-a spus că în Turcia ar primi mai mult.

Totuși, Gigi Becali așteaptă data de 15 iunie, atunci când Stancu îi va da un răspuns concret, atacantul așteptând un bașkan care să vină la Genclerbirligi și alături de care a făcut performanță de-a lungul timpului.

Bogdan Stancu, tot mai departe de revenirea la FCSB

Gigi Becali a vorbit despre , însă lasă de înțeles că atacantul e tot mai departe de un acord cu echipa sa, deși i-a propus un salariu mai mare, și anume de 30.000 de euro pe lună:

„Uite acum am vorbit cu Stancu, m-a sunat și i-am mărit la 30.000 de euro, nu îmi dă răspunsul azi. Mi-a spus că a vorbit și cu familia. El crede că va rămâne acolo, are ceva informații, probabil.

Acum m-a sunat și mi-a spus că un procent mare rămâne în Turcia, dar cine știe, că nu evită probabilitatea să revină la noi”.

„Acolo cică i-ar da 40-50.000 de euro, dar nu e vorba de bani, e vorba că el și-a dat cuvântul unui bașkan, cu care el a câștigat vreo 4.000.000 de euro. Pe el îl aștept oricând, mi-a spus că nu trădează niciodată Steaua. Nu știu dacă s-a referit, dar poate s-a referit la Chipciu, Adi Popa… nu știu”, a mai spus Gigi Becali la TV DigiSport.

„Dacă pleacă Tănase, vin doi atacanți!”

„O să vină unul sau poate doi atacanți, dacă pleacă Tănase, vin doi atacanți. N-am mai vorbti nimic de Tănase, el e în vacanță.

Eu nu am liniște, la mine e pac-pac și gata. Am văzut unde am ajuns, că uitasem și eu câte performanțe și coeficiente a făcut Steaua/FCSB în Europa. Așa fac eu, după ureche”, a mai spus Gigi Becali despre campania de transferuri.

Totodată, patronul , cum a anunțat FANATIK în exclusivitate, care s-a răzgândit în ultimul moment să mai vină la vicecampioana României:

„Ne-am înțeles cu Sepsi și cu el, dar ne-a spus că îi e frică de impresar. Eu știu că un jucător e reprezentat de un slujitor, care să-l ajute, dar dacă îi e frică, eu nu am ce să-i fac.

El a semnat contract de stăpânire, adică te angajezi ca să stăpânești. Eu nu am vorbit cu el, contractul era făcut. A închis telefonul și nu a mai răspuns, îl așteptam la București”.