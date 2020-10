Bogdan Stelea, amintiri din Islanda – România: “Era incredibil, abia puteai să joci”

FANATIK a vorbit în exclusivitate cu Bogdan Stelea, portarul naţionalei în meciul de la Reykjavik de acum 24 de ani, când România a întâlnit Islanda, într-un meci din preliminariile Mondialului din Franţa.



Tricolorii câştigau atunci cu 4-0, dar Bogdan Stelea ştie cel mai bine că nu am avut un meci deloc uşor, scorul fiind doar 0-1 până în minutul ’61 şi asta după ce gazdele au avut ghinion şi au înscris în proprie poartă în minutul ’21.

Bogdan Stelea a dezvăluit în exclusivitate, de ce meciul de la Reykjavik era să fie amânat din cauza vremii, ceea ce sperăm că nu va fi cazul deseară.

Bogdan Stelea: ,,Era un vânt incredibil! Nu cred că se juca meciul dacă ar fi ţinut până la meci! Ne-am antrenat doar vreo 20 de minute”

Bogdan, spune-mi te rog, cum a fost acel meci din ’96, de la Reykjavik? A fost pe acelaşi stadion pe care se joacă acum.

-Da, eu am jucat o singură dată în Islanda şi îmi aduc aminte că am bătut cu 4-0 (n.r. scor cu care România a câştigat şi pe Ghencea, pe 10 septembrie 1997). Ţin minte cu o zi înainte de meci, a fost un vânt incredibil, abia am putut să ne antrenăm. Am făcut antrenament abia vreo 20 de minute! A trebuit să mergem la vestiare.

Norocul a fost că a doua zi, în ziua meciului, s-a oprit vântul chiar cu vreo două-trei ore înainte de meci. Daaa, incredibil! Bătea tare, tare vântul! Nu puteai să joci! Abia stăteai în picioare! Ploua un pic, dar nici nu simţeai ploaia, pentru că bătea foarte tare vântul! Era incredibil… Am avut noroc la ora meciului, a fost vremea bună.

A fost un meci uşor la Reykjavik?

Ai să râzi dar nu a fost deloc uşor, în ciuda scorului! Prima repriză au avut destul de multe ocazii! Nu au jucat rău, am avut de apărat. Mai ţin minte faze din meci, ce ocazii au avut ei, vreo câteva faze la care puteau să înscrie.

Bogdan Stelea: ,,În prima repriză au avut ocazii mari!”

-Am pregătit meciul ca oricare altul. Anghel Iordănescu pregătea la fel de serios meciurile indiferent de adversar. Anumite indicaţii tactice, dar mare lucru nu trebuia să ne spună, pentru că ştiam ce avem de făcut. Trebuia să intrăm pe teren, să jucăm şi să câştigăm. Aşa eram obişnuiţi. De asta mergeam acolo. Crezi că mai ţin minte ce mi-a zis Tata Puiu acum 24 de ani, la meciul cu Islanda? 🙂

Cum ţi s-a părut Islanda ca ţară sau capitala Reykjavik?

-E o ţară atipică! O insulă vulcanică, foarte multă cenuşă vulcanică, vezi negru mai peste tot! Asta îţi spun ce am văzut pe drumul de la aeroport şi până la hotel, de ieşit n-am ieşit deloc, pentru că eram vremea foarte proastă! Am stat numai în hotel.

Acum se joacă în condiţii bune, dar chiar şi atunci, gazonul a fost prost, ba chiar era foarte bun. Repet, singurul impediment care putea fi, e că bătea vântul extrem de tare şi era un pic mai frig. Dar nu era foarte frig, mi se pare că la ora jocului erau între 7 şi 10 grade.

Mai ţii minte vreun jucător de la ei? Acum îl au pe Sigurdsson de la Everton, care e lider în Premier League.

-Mai ţin minte un singur jucător după nume: Datasson, altceva nu îmi mai aduc aminte… De meciul din ’97, când am bătut cu 4-0, chiar nu mai ţin minte mare lucru.

Cum vezi meciul din seara asta? Cum crezi că ar trebui să abordăm partida?

-Nu am niciun pronostic şi e problema lui Rădoi cum va aborda meciul. Sunt oameni la Federaţia Română de Fotbal care răspund de rezultatele echipei naţionale, e responsabilitatea lor. Părerea lor contează, nu ce spune unul şi altul… Să vedem ce facem deseară! Mirel Rădoi e alegerea Federaţiei şi e problema lor. Victoria e singurul lucru care contează.

Bogdan Stelea: ,,Singurul lucru care mă interesează, e să câştigăm! E mai greu cu Islanda, decât ar fi cu Ungaria sau Bulgaria”

În cazul în care vom reuşi să câştigăm, ce preferi: Ungaria sau Bulgaria?

-Prefer să trecem de Islanda mai întâi! Aş prefera totuşi Bulgaria. Nu o să avem ce să facem, va trebui să jucăm şi împotriva Ungariei la Budapesta, cu spectatori sau fără. Nu mai contează asta.

Ăsta e cel mai greu meci! Şi în general, primul meci e cel mai dificil. Nu putem să ne gândim la Ungaria, dacă nu am trecut de Islanda. Nici nu ar trebui să vorbim despre meciul cu Ungaria, nici ei nu s-au calificat încă!

